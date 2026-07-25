बिहार बंद: छपरा और सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंकीं, पटना समेत कई जिलों में भारी बवाल

बिहार बंद के दौरान शनिवार को पटना से छपरा, सीवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सहरसा, सासाराम तक भारी बवाल देखने को मिला। कहीं पर प्रदर्शकारियों ने ईंट-पत्थर चलाए, तो कहीं पर तोड़फोड़ करते हुए जमकर उत्पात मचाया। छपरा और सीतामढ़ी में उपद्रवियों ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया।

बिहार बंद के दौरान राज्य के कई जिलों में शनिवार को तनाव और बवाल की स्थिति रही। छपरा में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया। सीतामढ़ी में भी कई गाड़ियों

में तोड़फोड़ के बाद आग के हवाले कर दिया गया। पटना, सीवान, पूर्णिया, सहरसा समेत अन्य जगहों पर उग्र प्रदर्शनकारियों ने ईंट-पत्थर चलाए। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया और कहीं-कहीं पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गएय़ सीतामढ़ी में पथराव से एसपी को चोट लग गई। छपरा में बीडीओ का सिर फूट गया तो आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर देशभर में चल रहे युवाओं के आंदोलन के बीच लेफ्ट छात्र संगठन आइसा ने शनिवार को बिहार बंद का आह्वान किया, जिसे राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस का भी समर्थन मिला।

राजधानी पटना में शनिवार को बिहार बंद के चलते सुबह से गहमागहमी का माहौल रहा। गांधी मैदान पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुट गए। कई प्रदर्शनकारी डाक बंगला चौराहा पर भी जमा हुए, तो पु

लिस ने उन्हें लाठीचार्ज कर वहां से खदेड़ दिया। दोपहर में गांधी मैदान बिस्कोमान के पास लाठीचार्ज की कोशिश से आंदोलनकारी भड़क गए। आक्रोशित युवाओं ने ईंट-पत्थर चलाना शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की।

सीतामढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां फूंकीं, एसपी घायल शहर में बिहार बंद के दौरान कलेक्ट्रेट गेट के पास आंदोलन अचानक उग्र हो गया। आंदोलनकारी स्टूडेंट्स ने कलेक्ट्रेट स्थित मर्यापथ के मुख्य द्वार पर जमकर पत्थरबाजी की और गेट को तोड़ दिया। गेट टूटने के बाद बड़ी संख्या में छात्र परिसर की ओर बढ़े और सरकारी संपत्ति को निशाना बनाकर पथराव करने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर भी पत्थर फेंके गए।

स्थिति बिगड़ने पर पहले तो पुलिस पीछे हट गई, फिर वरीय अधिकारियों के मौके पर पहुंचने के बाद सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला। पथराव नहीं रुका तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। गुस्साए छात्रों ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। उग्र प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उन्हें आग के हवाले कर दिया। पथराव में सीतामढ़ी के एसपी अमित रंजन भी घायल हो गए।

छपरा में पुलिस की गाड़ी फूंकी, बीडीओ का सिर फूटा सारण के जिला मुख्यालय छपरा में बिहार बंद के दौरान भारी बवाल देखने को मिला। शहर के नगरपालिका चौक पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। उपद्रवियों ने पुलिस के एक वाहन में आग लगा दी, जबकि दूसरी गाड़ी को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हिंसा में छपरा सदर के बीडीओ दृष्टि पाठक गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके सिर में पत्थर लगने से गहरी चोट आई है। घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों समेत प्रदर्शनकारियों और आम लोगों को मिलाकर एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं।

सीवान में पथराव से दो डीएसपी घायल बिहार बंद के दौरान सीवान में दोपहर करीब साढ़े 12 बजे से आंदोलन उग्र हो गया। गांधी मैदान में छात्र जुटकर सभा कर रहे थे, इसी बीच कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों पर ईंट-पत्थर चलाने शुरू कर दिए। उन पर पुलिस ने लाठियां चटकाईं और आंसू गैस के गोले छोड़े। उपद्रवियों ने जेपी चौक से लेकर बबुनिया मोड़ तक रोड़ेबाजी की। रोड़ेबाजी में दो डीएसपी के भी चोटिल होने की सूचना है।

सहरसा में बंद समर्थकों ने का उत्पात दोपहर बाद सहरसा में गंगजला चौक नगर निगम समीप बंद समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी करते हुए पुलिस बल पर ईंट से हमला कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो सभी भाग खड़े हुए। करीब एक घंटे तक गंगजला चौक से लेकर पंचवटी चौक तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा।