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25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट संगठनों का ऐलान

By Jayesh Jetawat
हिन्दुस्तान, कार्यालय संवाददाता, पटना
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पटना में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया गया है। आइसा समेत लेफ्ट छात्र संगठनों ने शनिवार को राज्य भर में बंद का आह्वान किया है।

bihar bandh 25 july
छात्र आंदोलन के बीच लेफ्ट संगठनों ने 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया

Bihar Bandh: नीट पेपर लीक मामले में शुरू हुए छात्र आंदोलन ने बिहार में रफ्तार पकड़ ली है। पटना में बुधवार को छात्र-छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट संगठनों ने शनिवार को बिहार बंद बुला दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और राष्ट्रीय युवा आंदोलन (आरवाईए) ने 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया है।

दोनों संगठनों की ओर से काराकाट से सीपीआई माले के विधायक अरुण सिंह कुशवाहा के पटना स्थित आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुरुवार को यह जानकारी दी। आइसा बिहार के अध्यक्ष धनंजय और आरवाईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत कुशवाहा ने कहा कि यह ऐलान पटना में लोकभवन मार्च पर हुए बर्बर पुलिसिया दमन और छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया है।

पटना में बुधवार को प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस ने भांजी लाठियां

आइसा ने शुक्रवार को प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाने की भी अपील की है। आइसा के राज्य सचिव दीपांकर, राज्य उपाध्यक्ष सबा आफरीन, पालीगंज विधायक संदीप सौरभ, आरवाईए के राज्य सचिव शिवप्रकाश रंजन ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें सैकड़ों लोग घायल हुए और कई छात्राओं को थानों में रखा गया है।

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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा समेत ये मांगें

आइसा ने 9 सूत्री मांगें रखी हैं, जिनमें नीट पेपर लीक पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को रद्द करना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वापस लेना, गिरफ्तार छात्रों की रिहाई, 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करना, प्रस्तावित उच्च शिक्षा विधेयक को वापस लेने समेत अन्य मांगें शामिल हैं। छात्र संगठन ने स्टूडेंट्स और आम लोगों से 25 जुलाई के बंद को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से सफल बनाने की अपील की है।

पटना में आइसा के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प

बिहार में शहर-शहर पहुंचा छात्र आंदोलन

पटना में बुधवार को हुए उग्र प्रदर्शन के बाद छात्र आंदोलन गुरुवार को राज्य के अन्य हिस्सों में भी पहुंच गया। लगभग सभी शहरों में छात्र-छात्राओं ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। दरभंगा, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर समेत कुछ जगहों पर पुलिस की प्रदर्शनकारियों से झड़प हुई। असामाजिक तत्वों ने पथराव और तोड़फोड़ की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा। राजधानी पटना में भी गुरुवार को साइंस कॉलेज के पास प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

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बिहार में तेजी से फैल रहा आंदोलन, पुलिस-प्रशासन की बढ़ी बेचैनी

राज्य में छात्र आंदोलन ने पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बिहार के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। बुधवार रात को ही सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया गया था। शुक्रवार और शनिवार को भी उग्र प्रदर्शन होने की आशंका जताई जा रही है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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