मोदी को गाली के खिलाफ बिहार बंद, BJP और NDA के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं

महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस नेता के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बिहार बंद का असर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) समेत अन्य सहयोगी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक रहे हैं। ये बंद पांच घंटे का है। बिहार भाजपा के ज्यादातर बड़े नेता इस समय दिल्ली में हैं, क्योंकि बुधवार को कोर कमिटी की मीटिंग थी। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और तीन वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीएम व सीपीआई-माले ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ यात्रा निकाली थी।