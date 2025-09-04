Bihar Bandh NDA BJP workers protesting PM Narendra Modi abuse case in Darbhanga from a congress leader stage मोदी को गाली के खिलाफ बिहार बंद, BJP और NDA के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindi NewsBihar NewsBihar Bandh NDA BJP workers protesting PM Narendra Modi abuse case in Darbhanga from a congress leader stage

मोदी को गाली के खिलाफ बिहार बंद, BJP और NDA के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं

महागठबंधन दलों की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक कांग्रेस नेता के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ एनडीए के बिहार बंद में भाजपा और सहयोगी दलों के कार्यकर्ता हर जिले में सड़क पर उतर आए हैं।

Ritesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 4 Sep 2025 11:30 AM
महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में कांग्रेस नेता के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी को दी गई मां की गाली के खिलाफ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बिहार बंद का असर दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) समेत अन्य सहयोगी दलों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर सड़क पर वाहनों की आवाजाही रोक रहे हैं। ये बंद पांच घंटे का है। बिहार भाजपा के ज्यादातर बड़े नेता इस समय दिल्ली में हैं, क्योंकि बुधवार को कोर कमिटी की मीटिंग थी। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और तीन वामपंथी दलों सीपीआई, सीपीएम व सीपीआई-माले ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ यात्रा निकाली थी।

पटना में डाकबंगला चौक और इनकम टैक्स गोलंबर पर सड़क पर बैठे एनडीए कार्यकर्ता

पटना में डाकबंगला चौक और इनकम टैक्स गोलंबर पर सड़क पर बैठे एनडीए कार्यकर्ता

एनडीए के बिहार बंद में राजधानी पटना में जगह-जगह पर भाजपा और एनडीए दलों के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए हैं। डाकबंगला चौक और आयकर गोलंबर पर सुबह से ही एनडीए कार्यकर्ता जमा हो गए हैं। इसका असर दफ्तर जाने वाले लोगों पर दिख रहा है।

सीवान में टेम्पो भी नहीं चल रहा, बिहार बंद का सड़क यातायात पर असर, दुकानें भी बंद

सीवान में टेम्पो भी नहीं चल रहा, बिहार बंद का सड़क यातायात पर असर, दुकानें भी बंद

बिहार बंद के तहत एनडीए कार्यकर्ता सीवान की सड़कों पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने वाहनों का परिचालन बंद कराया है। दुकानें बंद हैं। टेम्पो का भी परिचालन नहीं हो रहा है।

कटिहार में पूर्वी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कराया बंद, कई रूट पर वाहनों की लंबी कतार से जाम

कटिहार में पूर्वी डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कराया बंद, कई रूट पर वाहनों की लंबी कतार से जाम

कटिहार में पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ-साथ नगर निगम की मेयर उषा देवी अग्रवाल और दर्जनों एनडीए कार्यकर्ताओं ने मिर्चाईबारी बजरंग बली चौक पर टायर जलाकर विरोध जगाया। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सड़क जाम से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। कटिहार-पूर्णिया, कटिहार-मनिहारी और कटिहार-गेड़ाबाड़ी रूट पर वाहनों की लंबी कतार देखी गई। भागलपुर जाने वाले बस यात्री भी परेशान दिखे। जिले के अन्य हिस्सों में भी बंद के दौरान प्रदर्शन और आंदोलन चल रहा है।

औरंगाबाद में बिहार बंद का असर, सुबह में नहीं खुली दुकान, कामकाज भी ठप, टंडवा में भी मार्केट बंद

औरंगाबाद में बिहार बंद का असर, सुबह में नहीं खुली दुकान, कामकाज भी ठप, टंडवा में भी मार्केट बंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विरोध में आज बिहार बंद के दौरान औरंगाबाद में कई जगहों पर बाजार बंद है। सुबह में दुकानें नहीं खुलीं और कामकाज ठप है। जिला मुख्यालय के अलावा नवीनगर प्रखंड के टंडवा में भी मार्केट बंद है।

बांका में बिहार बंद; एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंजवारा गोड्डा मुख्य मार्ग को जाम किया

बांका में बिहार बंद; एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंजवारा गोड्डा मुख्य मार्ग को जाम किया

बिहार बंद का बांका के पंजवारा में खासा असर देखा जा रहा है। सुबह से ही बाजार क्षेत्र की सभी दुकानें बंद हैं। एनडीए कार्यकर्ताओं ने पंजवारा-गोड्डा नेशनल हाईवे 333 ए मुख्य मार्ग पर पंजवारा बाजार में सड़क जाम कर आवागमन पूरी तरह बाधित कर दिया है। सड़कों पर वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है।

गोपालगंज में बिहार बंद का गहरा असर, दुकानें बंद, एनएच 27 पर वाहनों का परिचालन नहीं

गोपालगंज में बिहार बंद का गहरा असर, दुकानें बंद, एनएच 27 पर वाहनों का परिचालन नहीं

गोपालगंज में बिहार बंद का असर दिख रहा है। शहर की दुकानें बंद हैं। एनएच 27 पर वाहनों का परिचालन नहीं हो रहा है। सुबह में एनडीए कार्यकर्ताओं ने शहर में घूम कर दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कराया।