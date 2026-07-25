Bihar Band Live: 'बिहार बंद' के दौरान पटना में फिर चली लाठियां, जिलों में मिला-जुला असर

Bihar Band Live: छात्र संगठन आइसा ने नीट पेपर लीक और आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद बुलाया है। राजद समेत कई विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। इसे देखते हुए राज्यभर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पटना में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।

Bihar Band Live: नीट पेपर लीक और आंदोलनकारियों पर दिल्ली से पटना और बिहार के अन्य शहरों में लाठीचार्ज के विरोध में छात्र संगठन आइसा के बिहार बंद के दौरान पटना में पुलिस ने फिर लाठीचार्ज किया। बिहार बंद को राजद, वीआईपी, भाकपा माले और माकपा समेत कई दलों ने समर्थन दिया है। इसे देखते हुए राजधानी पटना समेत राज्य के सभी जिलों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पटना में छात्र नेता के घर पर छापेमारी की गई है।

बिहार पुलिस के साथ एसएसबी और अन्य पारा मिलिट्री बलों को चौक चौराहों एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर लगाया गया है। शहर में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा पीटीसी कर रहे 300 जवानों और 500 अतिरिक्त होमगार्ड को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को चौबीसों घंटे जिलों की स्थिति की निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। किसी भी असामाजिक तत्व को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

सभी शहरों में विधि व्यवस्था कायम करने को लेकर पुलिस ने शुक्रवार को कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर से लेकर गांवों तक पुलिस ऐक्शन में है। इस बीच सीवान, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, गोपालगंज समेत कई जिलों में बंद समर्थक सड़कों पर आ गए हैं। समस्तीपुर में टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। बिहार बंद से जुड़ी ताजा अपडेट्स आप लाइव हिन्दुस्तान पर देख सकते हैं।

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12. 16 PM- Bihar Band Live: नीट पेपर लीक पर राघोपुर में कांग्रेस का ‘जन आक्रोश मार्च’

सुपौल के राघोपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में शुक्रवार को प्रखंड मुख्यालय से सिमराही मुख्य चौक तक एक दिवसीय 'जन आक्रोश मार्च' निकाला गया। प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद जमील अनवर उर्फ टुन्ना के नेतृत्व में आयोजित इस मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।

12.00 PM- Bihar Band Live: पटना में बिहार बंद के दौरान लाठीचार्ज बिहार बंद के दौरान पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस वहां पहले से ही तैनात थी। प्रदर्शनकारियों को संवेदनशील इलाके की ओर बढ़ने से रोका गया तो उग्र होने लगे। पुलिस की ओर से लगाई गयी बैरिकेडिंड तोड़ने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने लाठी भांजकर खदेड़ना शुरू किया तो प्रदर्शनकारी पीछे हटे।

11.39 AM- Bihar Band Live: छात्र आंदोलन के समर्थन में स्टूडेंट फ्रंट का धरना देशभर में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, पेपर लीक, शिक्षक बहाली में पारदर्शिता, रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्ति और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर स्टूडेंट फ्रंट का अनिश्चितकालीन धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। सुबह से ही धरना स्थल पर छात्र-छात्राओं, युवाओं, अभिभावकों और आम नागरिकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गयी थी।बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भी धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। इन छात्रों ने कहा कि छात्रों से जुड़े मुद्दों का समाधान संवाद और जवाबदेही के माध्यम से होना चाहिए। धरना को संबोधित करते हुए अररिया का मुद्दा के संचालक फैसल जावेद यासीन ने कहा अब हमारी मांग केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं रहेगी। यदि छात्रों के साथ अन्याय और दमन जारी रहा तो हम पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस्तीफे की मांग करेंगे।

11.28 AM- Bihar Band Live: सहरसा में सड़क पर उतरे बंद समर्थक सहरसा में नीट, पेपर लीक, छात्र आंदोलन पर पुलिस की कार्रवाई के विरुद्ध ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और इंकलाबी नौजवान सभा (आरवाईए) ने शनिवार को बिहार बंद बुलाया। संगठन के कार्यकर्ता सुबह आठ बजे से हीं सड़क पर उतर गए। बंद समर्थकों ने कचहरी चौक समीप सड़क जाम कर नारेबाजी किया ।वहीं जिला परिषद परिसर से समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकाला जाएगा।

11.24 AM- Bihar Band Live: छपरा में नगरपालिका चौक पर जाम छपरा में बिहार बंद को लेकर शनिवार को शहर के नगरपालिका चौक के पास छात्रों ने प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठ कर आवागमन भी बाधित कर दिया। काफी संख्या में पुलिस की गई है। स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं।

11.22 AM- Bihar Band Live: सासाराम में बिहार बंद का मिला-जुला असर सासाराम में बिहार बंद का शहर में मिला-जुला असर दिख रहा है। बंद समर्थकों ने कलेक्ट्रेट गेट के समीप धरना स्थल पर जुटना शुरू किए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल शहर के चप्पे-चप्पे पर तैनाती की गई है। शहर के अधिकांश बाजारों में दुकानें खुली है। वाहनों का परिचालन हो रहा है।

10.40 AM- Bihar Band Live: जहानाबाद में बंद का मिला-जुला असर जहानाबाद में बिहार बंद का मिला-जुला असर दिख रहा है। बड़ी गाड़ियां कम चल रही हैं। शहर के अधिकांश बाजारों में दुकानें खुली हैं। बंद समर्थक सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन अलर्ट है, जगह-जगह पर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है।

10.36 AM- Bihar Band Live: पटना में कई छात्र नेता हिरासत में पटना में पुलिस ने कई छात्रों नेताओं को पकड़ लिया है। उन्हें स्थानीय थानों में बैठाकर रखा गया है। बिहार बंद को लेकर गांधी मैदान के पास प्रदर्शन कर रहे थे।

10.28 AM- Bihar Band Live: पटना में छात्र नेता के घर छापेमारी पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मनीष यादव के घर पर छापेमारी की गयी। सभी छात्रावास और लॉजों पर पुलिस ने का पहरा लगा दिया गया है। कई छात्रावासों को देर रात तक पुलिस खंगालती रही। आंदोलन में कम छात्र भाग ले सकें इस उद्येश्य से मुसल्लहपुरहाट भिखना पहाड़ी, पटना यूनिवर्सिटी से कई इलाकों में पुलिस की घेराबंदी की गयी है।

10.22 AM- Bihar Band Live: सीतामढ़ी में हॉस्टल और लॉजों पर चौकसी बिहार बंद को देखते हुए सीतामढ़ी जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। शहरी इलाके के सभी लॉज और हॉस्टलों पर पुलिस की नजर है। प्रशासन ने कहीं अनावश्यक भीड़ लगाने से मना किया है।

10.20 AM- Bihar Band Live: मुजफ्फरपुर में रोकी गई इंटरनेट सेवा बहाल बिहार बंद को देखते हुए इंटरनेट सेवा को 26 जुलाई दस बजे तक के लिए बंद कर दिया गया था। डीएम गौरव कुमार के आदेश पर इसे फिर से बहाल कर दिया गया है।

10.18 AM- Bihar Band Live: आरा में कई स्थानों पर प्रदर्शन आरा में कई चौक चौराहों पर बंद समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। सड़क परिवहन पर इसका खासा असर दिख रहा है। हालांकि, रेलवे पर अभी तक बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। पुलिस की गाड़ियां शहर के कोने-कोने में गश्त लगा रही हैं।