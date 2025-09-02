Bihar bandh in protest against the derogatory comments on PM Modi mother NDA Protest on 4 September मोदी को मां की गाली के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद; एनडीए ने अपशब्द को चुनावी मुद्दा बनाया, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar bandh in protest against the derogatory comments on PM Modi mother NDA Protest on 4 September

मोदी को मां की गाली के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद; एनडीए ने अपशब्द को चुनावी मुद्दा बनाया

पीएम नरेंद्र मोदी को मां की गाली के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। 4 सितंबर को बीजेपी समेत NDA के सहयोगी दलों के नेता सड़कों पर उतरेंगे। इस मामले पर बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी से माफी मांगने की मांग कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से अभद्र टिप्पणी की गई थी

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 2 Sep 2025 03:58 PM
share Share
Follow Us on
मोदी को मां की गाली के विरोध में 4 सितंबर को बिहार बंद; एनडीए ने अपशब्द को चुनावी मुद्दा बनाया

बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली देने के विरोध में एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। 4 सितंबर को बीजेपी समेत एनडीए के सहयोगी दल सड़कों पर उतरेंगे। इसकी जानकारी एनडीए घटकदलों के प्रदेश अध्यक्षों ने भाजपा कार्यालय में दी। बंदी सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इमरजेंसी सेवाएं, रेल आदि बंद के दौरान भी चालू रहेंगी। एनडीए घटक दलों की महिला मोर्चा के द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

इस मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजद और कांग्रेस के द्वारा पीएम की मां पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कराया गया है, इससे पूरा बिहार शर्मसार है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आमलोगों से अपील की है कि बिहार बंद में अपना पूरा सहयोग दें। बंद के दौरान महिला मोर्चा की महिलाएं सड़क पर उतरेंगी।

ये भी पढ़ें:मोदी को मां की गाली देने वाला गिरफ्तार, जीप ड्राइवर है मोहम्मद रिजवी

इस घटना पर मंगलवार को खुद पीएम मोदी का दर्द छलका, उन्होने कहा कि कांग्रेस और राजद के मंच से उनकी मां को गालियां दी गईं। यह उनकी मां का नहीं, बल्कि देश की हर मां-बहन और बेटियों का अपमान है। जीविका बैंक के उद्घाटन के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि मां का जिक्र करते हुए भोजपुरी में कहा कि बिहार में माई के स्थान देवता-पित्तर से भी ऊपर होला।

ये भी पढ़ें:पीएम मोदी को गाली देने वाला रिजवी है ओवैसी का फैन? NRC पर कर चुका है आंदोलन
ये भी पढ़ें:राहुल-तेजस्वी के स्वागत में बने मंच से मोदी को मां की गाली दी गई, वीडियो वायरल
ये भी पढ़ें:मौत का सौदागर, नीच और अब मोदी को मां की गाली; क्या बिहार में सेल्फ गोल हो गया?