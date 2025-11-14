Balrampur Result LIVE: बलरामपुर चुनाव रिजल्ट; महबूब आलम या संगीता देवी? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Balrampur Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बलरामपुर सीट पर काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। यहां सीपीआई(एमएल) लिबरेशन से मौजूदा विधायक महबूब आलम वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से संगीता देवी उम्मीदवार हैं।

Balrampur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की बलरामपुर सीट (जनरल) पर मतगणना सुबह 8 बजे से जिला काउंटिंग सेंटर पर आरंभ होगी। यहां महागठबंधन की ओर से सीपीआई(एमएल) लिबरेशन के महबूब आलम, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (एलजेपी-आरवी) की संगीता देवी, जन सुराज पार्टी के असहाब आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रिया कुमारी रॉय, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मोहम्मद आदिल हसन और कई स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे हाजी शफीकुल हक प्रधन, एमडी मोअज्जम हुसैन और सुजीत पासवान मुख्य दावेदार हैं। बलरामपुर सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

बलरामपुर में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर चार बार के विधायक महबूब आलम की मजबूत जमीनी पकड़ बनी हुई है, लेकिन संगीता देवी एनडीए के सहयोग से पिछली बार की हार को पलटने और ग्रामीण-दलित वोटों पर दांव खेल रही हैं। वहीं असहाब आलम जन सुराज के प्लेटफॉर्म से युवा और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित कर वोट बांट सकती है।

Balrampur Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

उम्मीदवार का नाम पार्टी कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक) स्थिति (आगे/पीछे) महबूब आलम सीपीआई(एमएल) लिबरेशन (महागठबंधन) - - संगीता देवी एलजेपी (राम विलास) (एनडीए) - - असहाब आलम जन सुराज पार्टी - - प्रिया कुमारी रॉय बीएसपी - - मोहम्मद आदिल हसन एआईएमआईएम - -

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे से पहले के ट्रेंड्स पर विश्वास न करें। तेज अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।