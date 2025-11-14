Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar Balrampur Assembly Seat Result Mahboob Alam cpiml Sangita Devi ljprv counting lead trail victory Updates
Balrampur Result LIVE: बलरामपुर चुनाव रिजल्ट; महबूब आलम या संगीता देवी? कौन जीतेगा कौन हारेगा

Balrampur Result LIVE: बलरामपुर चुनाव रिजल्ट; महबूब आलम या संगीता देवी? कौन जीतेगा कौन हारेगा

संक्षेप: Balrampur Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बलरामपुर सीट पर काउंटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी। यहां सीपीआई(एमएल) लिबरेशन से मौजूदा विधायक महबूब आलम वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) से संगीता देवी उम्मीदवार हैं।

Fri, 14 Nov 2025 07:32 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, कटिहार
share Share
Follow Us on

Balrampur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में कटिहार जिले की बलरामपुर सीट (जनरल) पर मतगणना सुबह 8 बजे से जिला काउंटिंग सेंटर पर आरंभ होगी। यहां महागठबंधन की ओर से सीपीआई(एमएल) लिबरेशन के महबूब आलम, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (एलजेपी-आरवी) की संगीता देवी, जन सुराज पार्टी के असहाब आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) की प्रिया कुमारी रॉय, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मोहम्मद आदिल हसन और कई स्वतंत्र उम्मीदवार जैसे हाजी शफीकुल हक प्रधन, एमडी मोअज्जम हुसैन और सुजीत पासवान मुख्य दावेदार हैं। बलरामपुर सीट के चुनावी नतीजों के अपडेट जानने के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बलरामपुर में दूसरे चरण में वोटिंग 11 नवंबर 2025 को हुई। इस सीट पर चार बार के विधायक महबूब आलम की मजबूत जमीनी पकड़ बनी हुई है, लेकिन संगीता देवी एनडीए के सहयोग से पिछली बार की हार को पलटने और ग्रामीण-दलित वोटों पर दांव खेल रही हैं। वहीं असहाब आलम जन सुराज के प्लेटफॉर्म से युवा और शहरी मतदाताओं को आकर्षित करने पर फोकस कर रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम अल्पसंख्यक समुदाय को लक्षित कर वोट बांट सकती है।

Balrampur Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
महबूब आलमसीपीआई(एमएल) लिबरेशन (महागठबंधन)--
संगीता देवीएलजेपी (राम विलास) (एनडीए)--
असहाब आलमजन सुराज पार्टी--
प्रिया कुमारी रॉयबीएसपी--
मोहम्मद आदिल हसनएआईएमआईएम--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के तहत, पोस्टल बैलट पहले गिने जाएंगे और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। आयोग के अनुसार, सुबह 8.30 बजे से पहले के ट्रेंड्स पर विश्वास न करें। तेज अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान से जुड़े रहें।

बलरामपुर सीट का मुकाबला इसलिए तीखा है क्योंकि यह कटिहार जिले की एक संवेदनशील विधानसभा है, जहां महागठबंधन का दबदबा 2015 से कायम है। 2020 में सीपीआई(एमएल) के महबूब आलम ने वीआईपी के बरूण कुमार झा को शिकस्त दी थी। 2015 में भी आलम ने बीजेपी के बरूण कुमार झा को हराया था। इस बार एलजेपी-आरवी की संगीता देवी की एनडीए से एंट्री, जन सुराज के अशाब आलम की चुनौती और स्वतंत्र उम्मीदवारों की संख्या वोट बंटवारे को जटिल बना रही है, जो अप्रत्याशित मोड़ ला सकती है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।