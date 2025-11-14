Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar Baisi Assembly Seat Result Abdus Subahan rjd Vinod Kumar bjp Ghulam Sarwar aimim counting Updates
Baisi Result LIVE: बायसी चुनाव नतीजे; अब्दुस सुबाहान या विनोद कुमार, कौन मारेगा बाजी?

Baisi Result LIVE: बायसी चुनाव नतीजे; अब्दुस सुबाहान या विनोद कुमार, कौन मारेगा बाजी?

संक्षेप: Baisi Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बायसी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां आरजेडी से अब्दुस सुबाहान और बीजेपी से विनोद कुमार उम्मीदवार हैं।

Fri, 14 Nov 2025 08:02 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पूर्णिया
share Share
Follow Us on

Baisi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की सामान्य श्रेणी की बायसी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक अब्दुस सुबाहान, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विनोद कुमार, एआईएमआईएम के गुलाम सरवर, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद शाहनवाज आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के रवींद्र कुमार सिंह, पीस पार्टी के मोहम्मद मुजम्मिल और निर्दलीय नासर अहमद मुख्य दावेदार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बायसी में वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बायसी सीट पर अब्दुस सुबाहान की मजबूत पकड़ नजर आ सकती है, लेकिन विनोद कुमार गैर-मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से जोरदार पलटवार कर सकते हैं, वहीं गुलाम सरवर और शाहनवाज आलम अल्पसंख्यक एवं युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।

Baisi Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
अब्दुस सुबाहानआरजेडी (महागठबंधन)--
विनोद कुमारबीजेपी (एनडीए)--
गुलाम सरवरएआईएमआईएम--
मोहम्मद शाहनवाज आलमजन सुराज पार्टी--
रवींद्र कुमार सिंहबहुजन समाज पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।

बायसी सीट का मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह मुस्लिम प्रभावित सीमांचल क्षेत्र की संवेदनशील विधानसभा है, जहां एआईएमआईएम का उदय 2020 से स्थानीय समीकरणों को हिला रहा है। 2020 में एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 16,373 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में आरजेडी के अब्दुस सुबाहान ने निर्दलीय विनोद कुमार को 38,740 वोटों से भारी अंतर से पराजित किया था, जो महागठबंधन की तत्कालीन ताकत को दर्शाता है। इस बार सुबाहान की वापसी, कुमार की लगातार चुनौती और जन सुराज की नई मौजूदगी मुकाबले को रोचक बना रही है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।