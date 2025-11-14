Baisi Result LIVE: बायसी चुनाव नतीजे; अब्दुस सुबाहान या विनोद कुमार, कौन मारेगा बाजी?
संक्षेप: Baisi Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बायसी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां आरजेडी से अब्दुस सुबाहान और बीजेपी से विनोद कुमार उम्मीदवार हैं।
Baisi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में पूर्णिया जिले की सामान्य श्रेणी की बायसी सीट पर मतगणना शुरू हो गई है। यहां महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व विधायक अब्दुस सुबाहान, एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विनोद कुमार, एआईएमआईएम के गुलाम सरवर, जन सुराज पार्टी के मोहम्मद शाहनवाज आलम, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के रवींद्र कुमार सिंह, पीस पार्टी के मोहम्मद मुजम्मिल और निर्दलीय नासर अहमद मुख्य दावेदार हैं।
बायसी में वोटिंग दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को हुई थी, जबकि वोटों की गिनती पूर्णिया जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से शुरू होगी। बायसी सीट पर अब्दुस सुबाहान की मजबूत पकड़ नजर आ सकती है, लेकिन विनोद कुमार गैर-मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से जोरदार पलटवार कर सकते हैं, वहीं गुलाम सरवर और शाहनवाज आलम अल्पसंख्यक एवं युवा मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं।
Baisi Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)
|स्थिति (आगे/पीछे)
|अब्दुस सुबाहान
|आरजेडी (महागठबंधन)
|-
|-
|विनोद कुमार
|बीजेपी (एनडीए)
|-
|-
|गुलाम सरवर
|एआईएमआईएम
|-
|-
|मोहम्मद शाहनवाज आलम
|जन सुराज पार्टी
|-
|-
|रवींद्र कुमार सिंह
|बहुजन समाज पार्टी
|-
|-
चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, पोस्टल बैलट पहले गिने जाते हैं और उसके करीब 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि सुबह 8.30 बजे के बाद आने वाले ट्रेंड्स ही भरोसेमंद होंगे। सटीक अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ बने रहें।
बायसी सीट का मुकाबला इसलिए भी रोचक है क्योंकि यह मुस्लिम प्रभावित सीमांचल क्षेत्र की संवेदनशील विधानसभा है, जहां एआईएमआईएम का उदय 2020 से स्थानीय समीकरणों को हिला रहा है। 2020 में एआईएमआईएम के सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद कुमार को 16,373 वोटों के अंतर से हराया था। वहीं 2015 में आरजेडी के अब्दुस सुबाहान ने निर्दलीय विनोद कुमार को 38,740 वोटों से भारी अंतर से पराजित किया था, जो महागठबंधन की तत्कालीन ताकत को दर्शाता है। इस बार सुबाहान की वापसी, कुमार की लगातार चुनौती और जन सुराज की नई मौजूदगी मुकाबले को रोचक बना रही है।