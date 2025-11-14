Baikunthpur Result Live: किसका साथ देगी बैकुंठपुर की जनता, BJP VS RJD में कौन मारेगा मैदान? 8 बजे से काउंटिंग
संक्षेप: Baikunthpur Result Live: बैकुंठपुर विधानसभा सीट के नतीजे थोड़ी देर में काउंटिंग शुरू होते ही साफ होने लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिथिलेश तिवारी मैदान में हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रेम शंकर प्रसाद हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे प्रदेश की राजनीति तय करेंगे। 243 सीटों का भविष्य आज तय होगा। इसमें बैकुंठपुर विधानसभा सीट भी है। बैकुंठपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिथिलेश तिवारी मैदान में हैं तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल के प्रेम शंकर प्रसाद हैं। 2020 और 2015 में एक-एक बार यह सीट बीजेपी और राजद ने जीत हासिल की है। देखना होगा कि इस बार बैकुंठपुर सीट किसके पाले में जाती है। पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ...
बैकुंठपुर सीट के बारे में
बैकुंठपुर बिहार के गोपालगंज जिले में स्थित एक सामान्य श्रेणी का विधानसभा क्षेत्र है। यह गोपालगंज (SC) लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इसमें बैकुंठपुर और सिधवलिया सामुदायिक विकास खंड (ब्लॉक) शामिल हैं। इसके अलावा इसमें बरौली ब्लॉक की रामपुर,सलेमपुर पूर्वी,सलेमपुर पश्चिमी,हसनपुर,सदौआ,पिपरा और खजूरिया ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं।
बैकुंठपुर का चुनावी इतिहास
1951 में स्थापित बैकुंठपुर में 1996 में हुए एक उपचुनाव सहित अब तक 18 बार चुनाव हो चुके हैं। शुरुआती दशकों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था,जिसने पांच बार जीत हासिल की। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने यह सीट तीन बार जीती है,जबकि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी,जनता पार्टी,जनता दल और जनता दल (यूनाइटेड)जिसमें इसका पुराना रूप समता पार्टी भी शामिल है ने दो-दो बार जीत हासिल की है। भाजपा और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने एक-एक बार जीत दर्ज की है।
2020 का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला था। राजद के प्रेम शंकर प्रसाद ने 67,807 वोट (37.01 प्रतिशत) हासिल किए,उन्होंने भाजपा के मिथिलेश तिवारी को हराया,जिन्हें 56,694 वोट (30.95 प्रतिशत) मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार मंजीत कुमार सिंह ने 43,354 वोट (23.67 प्रतिशत) बटोरे,जबकि बाकी बचे उम्मीदवारों को शेष छह प्रतिशत वोट मिले। राजद की जीत का अंतर 11,113 वोटों का रहा।