Bahadurpur Result LIVE: बहादुरपुर चुनाव नतीजा; मदन सहनी और भोला यादव में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Bahadurpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के दरभंगा जिले की बहादुरपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू के मदन सहनी और आरजेडी के भोला यादव में कौन चुनाव जीतेगा, इसकी झलक वोटों की गिनती के रुझानों में मिल जाएगी।

Bahadurpur Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले की बहादुरपुर सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइडेट (JDU) के मदन सहनी और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के भोला यादव के बीच मुख्य मुकाबला है। मतगणना शुरू हो गई है, थोड़ी देर में रुझान आने लगेंगे। इसमें यह पता चल जाएगा कि जदयू और आरजेडी में कौन आगे और पीछे चल रहा है। सभी राउंड के वोटों की गिनती पूरी होने के बाद बहादुरपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। बहादुरपुर सीट से कुल 17 प्रत्याशी मैदान में हैं। जन सुराज पार्टी के आमिर हैदर, बसपा के प्रणय प्रभाकर और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) के सुरेश प्रसाद सिंह कितने वोट बटोरते हैं, यह भी मतगणना के दौरान पता चल जाएगा।

सुबह 8 बजे- बहादुरपुर विधानसभा सीट की मतगणना शुरू हो गई है। पहले आधे घंटे पोस्टल बैलट की गिनती होगी। ईवीएम 8.30 बजे से खुलेंगे।

बहादुरपुर विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 70.32 प्रतिशत मतदान हुआ था। जेडीयू ने इस चुनाव में अपने मौजूदा विधायक और बिहार सरकार में मंत्री मदन सहनी पर ही फिर से भरोसा जताया है, तो उनके आरजेडी ने पुराने लड़ाके भोला यादव को मैदान में उतारा है। भोला यादव 2015 में बहादुरपुर से चुनाव जीत चुके हैं।