Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar Bahadurganj Assembly Seat Result Mohammed Masawar Alam congress Mohammad Kalimuddin ljp counting update
Bahadurganj Result LIVE: बहादुरगंज चुनाव रिजल्ट; मसावर आलम या कलीमुद्दीन? कौन मारेगा बाजी

Bahadurganj Result LIVE: बहादुरगंज चुनाव रिजल्ट; मसावर आलम या कलीमुद्दीन? कौन मारेगा बाजी

संक्षेप: Bahadurganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बहादुरगंज सीट पर काउंटिंग जारी है। इस सीट पर AIMIM ने तौसीफ आलम और कांग्रेस ने मोहम्मद मसावर आलम को उम्मीदवार बनाया है।

Fri, 14 Nov 2025 06:25 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, किशनगंज
share Share
Follow Us on

Bahadurganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट पर थोड़ा देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद मस्वर आलम, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के मोहम्मद कलीमुद्दीन, एआईएमआईएम के तौसीफ आलम, जन सुराज पार्टी के वरूण कुमार सिंह, आम आदमी पार्टी (आप) के मोहम्मद मसूम रजा मुख्य दावेदार हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बहादुरगंज में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। इस सीट मुस्लिम बहुल है। ऐसे में यहां का मुकाबला काफी रोचक हो सकता है।

Bahadurganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
उम्मीदवार का नामपार्टीकुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)स्थिति (आगे/पीछे)
मोहम्मद मस्वर आलमकांग्रेस (महागठबंधन)--
मोहम्मद कलीमुद्दीनएलजेएपी (राम विलास) (एनडीए)--
तौसीफ आलमएआईएमआईएम--
वरूण कुमार सिंहजन सुराज पार्टी--
मोहम्मद मसूम रजाआम आदमी पार्टी--

चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, बैलेट पेपर पहले गिने जाते हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गणना प्रारंभ होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद उभरने वाले ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। नवीनतम अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।

बहादुरगंज सीट का मुकाबला इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की सुलगती हुई सीट है, जहां एआईएमआईएम का प्रभाव 2020 से मजबूत है। 2020 में एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजर नयमी ने वीआईपी के लखन लाल पंडित को 45,215 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था। वहीं 2015 में आईएनसी के एमडी तौसीफ आलम ने बीजेपी के अवध बिहारी सिंह को 13,942 वोटों से हराया था, जो कांग्रेस की स्थानीय पकड़ को दर्शाता है। इस बार पूर्व विधायक तौसीफ आलम की एआईएमआईएम से वापसी और जन सुराज की नई चुनौती मुकाबले को अप्रत्याशित रूप दे रही है, विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में। कुल लगभग 2,92,500 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Bihar Elections Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।