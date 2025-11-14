Bahadurganj Result LIVE: बहादुरगंज चुनाव रिजल्ट; मसावर आलम या कलीमुद्दीन? कौन मारेगा बाजी
संक्षेप: Bahadurganj Assembly Result LIVE: बिहार विधानसभा की बहादुरगंज सीट पर काउंटिंग जारी है। इस सीट पर AIMIM ने तौसीफ आलम और कांग्रेस ने मोहम्मद मसावर आलम को उम्मीदवार बनाया है।
Bahadurganj Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले की बहादुरगंज सीट पर थोड़ा देर में मतगणना शुरू होगी। यहां महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद मस्वर आलम, एनडीए की तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के मोहम्मद कलीमुद्दीन, एआईएमआईएम के तौसीफ आलम, जन सुराज पार्टी के वरूण कुमार सिंह, आम आदमी पार्टी (आप) के मोहम्मद मसूम रजा मुख्य दावेदार हैं।
बहादुरगंज में दूसरे चरण में 11 नवंबर 2025 को वोटिंग हुई थी, जबकि वोटों की गिनती किशनगंज जिले के काउंटिंग सेंटर पर सुबह 8 बजे से आरंभ होगी। इस सीट मुस्लिम बहुल है। ऐसे में यहां का मुकाबला काफी रोचक हो सकता है।
Bahadurganj Assembly Seat Result LIVE 2025 कौन आगे कौन पीछे?
|उम्मीदवार का नाम
|पार्टी
|कुल वोट (अपडेटेड राउंड्स तक)
|स्थिति (आगे/पीछे)
|मोहम्मद मस्वर आलम
|कांग्रेस (महागठबंधन)
|-
|-
|मोहम्मद कलीमुद्दीन
|एलजेएपी (राम विलास) (एनडीए)
|-
|-
|तौसीफ आलम
|एआईएमआईएम
|-
|-
|वरूण कुमार सिंह
|जन सुराज पार्टी
|-
|-
|मोहम्मद मसूम रजा
|आम आदमी पार्टी
|-
|-
चुनाव आयोग की मानक प्रक्रिया के अनुसार, बैलेट पेपर पहले गिने जाते हैं और उसके लगभग 30 मिनट बाद ईवीएम वोटों की गणना प्रारंभ होती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुबह 8.30 बजे के बाद उभरने वाले ट्रेंड्स ही विश्वसनीय माने जाएंगे। नवीनतम अपडेट्स के लिए लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहें।
बहादुरगंज सीट का मुकाबला इसलिए भी रोमांचक है क्योंकि यह मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र की सुलगती हुई सीट है, जहां एआईएमआईएम का प्रभाव 2020 से मजबूत है। 2020 में एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजर नयमी ने वीआईपी के लखन लाल पंडित को 45,215 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था। वहीं 2015 में आईएनसी के एमडी तौसीफ आलम ने बीजेपी के अवध बिहारी सिंह को 13,942 वोटों से हराया था, जो कांग्रेस की स्थानीय पकड़ को दर्शाता है। इस बार पूर्व विधायक तौसीफ आलम की एआईएमआईएम से वापसी और जन सुराज की नई चुनौती मुकाबले को अप्रत्याशित रूप दे रही है, विशेषकर सीमावर्ती इलाकों में। कुल लगभग 2,92,500 मतदाता हैं, जिनमें महिलाओं का योगदान उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है।