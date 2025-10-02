Bihar bad weather rain affect Ravan Dahan program Patna Darbhanga Hajipur Gaya कहीं झुका, तो कहीं फुस-फुस कर जला रावण; बारिश ने दशहरा का मजा किरकिरा कर दिया, Bihar Hindi News - Hindustan
कहीं झुका, तो कहीं फुस-फुस कर जला रावण; बारिश ने दशहरा का मजा किरकिरा कर दिया

बिहार में विजयादशमी के उत्सव में खराब मौसम ने जमकर खलल डाला। पटना से दरभंगा तक कई शहरों में बारिश और आंधी से रावण दहन में परेशानी हुई। लोगों का उत्साह भी कम नजर आया।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान टीम, पटनाThu, 2 Oct 2025 09:50 PM
बिहार में कई जगहों पर मौसम ने दशहरा का मजा किरकिरा कर दिया। विजयादशमी के मौके पर पटना, गयाजी, बेगूसराय, हाजीपुर, मुंगेर, दरभंगा समेत अन्य शहरों में रावण दहन के दौरान बारिश हुई। पानी गिरने से कहीं पर रावण ठीक से जल नहीं पाया, तो कहीं पर दहन से पहले ही पुतला क्षतिग्रस्त हो गया। पटना में तेज हवा के साथ दोपहर में हुई बरसात से रावण के पुतले का सिर झुककर पीछे की ओर लटक गया। गयाजी में भी ठीक से आग नहीं लगने पर रावण के पुतले को गिराकर जलाया गया।

दरभंगा में रावण दहन के दौरान काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार सुबह से बारिश होने के कारण कीचड़ काफी फैल गया था। इससे रावण का पुतला बार-बार गिर जा रहा था। क्रेन और बांस-बल्लों से उसे खड़ा कर किसी तरह जलाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में 4 घंटे से भी अधिक समय लगा।

पटना में दहन से पहले रावण का सिर झुका, सोने की लंका ढही

राजधानी के प्रसिद्ध गांधी मैदान में 80 फीट ऊंचे रावण के पुतले का बारिश और तेज हवा की वजह से सिर झुक गया। भारी बारिश के बावजूद शाम में कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। हालांकि, मौसम बिगड़ने से अव्यवस्था का सामना करना पड़ा। सिर झुके रावण के पुतले का ही दहन किया गया। सोने की लंका भी बरसात से ढह गई। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे।

पटना में रावण दहन

इसी तरह बेगूसराय में भारी बारिश के बीच रावण दहन आयोजन हुआ। हाजीपुर में भी बारिश ने विजयादशमी के कार्यक्रम में खलल डाला। भागलपुर और पूर्णिया में मौसम ने परेशान नहीं किया। पूर्णिया में सांसद पप्पू यादव ने तीर चलाकर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए।

मुजफ्फरपुर में विजयदशमी के अवसर पर पंसलवा चौक स्थित मैदान में रावण और मेघनाद के पुतला का दहन किया गया। हल्की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी।

गयाजी रावण दहन

कैमूर में भी बारिश ने डाला खलल

जिले में गुरुवार को कहीं झमाझम तो कहीं रिमझिम बारिश हुई है। इससे दशहरा का उत्सव थोड़ा कम दिखा। ग्रामीण इलाकों से शहर में भीड़ कम आई। फिर भी शहर में श्रद्धा का सैलाब दिखा। हालांकि श्रद्धालुओं एवं पूजा समितियों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई। अधौरा में सबसे ज्यादा बारिश हुई। बारिश के कारण बिजली आपूर्ति बाधित हुई। शाम में 4 बजे बिजली आपूर्ति शुरू हुई, तो लोग शाम में पूजा पंडाल की ओर निकले। इधर, भभुआ, भगवानपुर, चैनपुर में भी बारिश हुई। रामपुर और चांद भी अछूता नहीं रहा।

सहरसा में रावण दहन

सहरसा में बारिश के बाद भी दशहरे का उत्साह

सहरसा के एमएलटी कॉलेज परिसर में भारी संख्या में दर्शकों की मौजूदगी में बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। बारिश के कारण कुछ समय के लिए लगा कि कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। लेकिन देर शाम करीब 7 बजे रावण दहन का कार्यक्रम किया गया। मैदान में पानी जमा होने के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं नजर आई।

(विभिन्न जिलों से हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के साथ)