बिहार में 5 दिन मौसम खराब रहेगा; इन जिलों में आंधी, बिजली और भारी बारिश का रेड अलर्ट

Bihar Mausam: बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ नजर आएगा। इस दौरान राज्य भर में भारी से अत्यंत भारी बारिश की आशंका है। साथ ही अधिकतर जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा है।

Bihar Weather Forecast: बिहार में अगले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग के पू्र्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक गहरा अवदाब सक्रिय है, जो उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से बिहार में आंधी और वज्रपात की आशंका है। कुछ जगहों पर भारी से अति भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने 4 और 5 अक्टूबर को उत्तर एवं दक्षिण बिहार में कुछ जगहों पर रेड अलर्ट भी जारी किया है। वहीं, गुरुवार 2 अक्टूबर को पटना, सारण, दरभंगा समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र, पटना के अनुसार गुरुवार शाम तक सारण, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, सुपौल, गया, नालंदा, सहरसा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, अरवल और मधुबनी जिले में कहीं-कही तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। इन जिलों में आकाशीय बिजली गिरने का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से खराब मौसम में सावधान रहने की हिदायत दी गई है।

आगे भी मौसम खराब मौसम विभाग ने शुक्रवार 3 अक्टूबर को जमुई, बांका एवं पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश और सीवान, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, बक्सर, भभुआ, मुंगेर, अरवल एवं भागलपुर जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

इसके बाद 4 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण, कैमूर और गयाजी में रेड अलर्ट है, यहां अत्यंत भारी बरसात होने की आशंका है। साथ ही गोपालगंज पश्चिम चंपारण, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद एवं नवादा जिले में अति भारी बारिश और सीतामढ़ी, शिवहर, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, जमुई एवं बांका में भारी बारिश का अलर्ट है।