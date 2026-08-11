बिहार में खराब मौसम से 13 लोगों की मौत, नवादा में एक साथ 4 पर गिरी बिजली, बांका में 5 मरे
दक्षिण और पूर्वी बिहार में मंगलवार को आकाशीय बिजली आफत बनकर बरसी। खराब मौसम की वजह से बांका, नवादा, लखीसराय, गयाजी और जमुई जिले में 13 लोगों की मौत हो गई। नवादा में एक साथ 4 मजदूरों पर बिजली गिर गई। बांका जिले में अलग-अलग जगहों पर 5 की मौत हो गई।
बिहार में मंगलवार को खराब मौसम से अलग-अलग जिलों में 13 लोगों की जान चली गई। दक्षिण और पूर्वी बिहार में आसामान से कहर बरपा। जगह-जगह लोग आकाशीय बिजली (ठनका) की चपेट में आ गए। बांका जिले में सर्वाधिक 5 लोगों की वज्रपात से जान चली गई। नवादा जिले में एक साथ 4 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिनमें से 3 की मौत हो गई। लखीराय, जमुई और गयाजी में भी ठनका से जान गई है। मरने वाले कुल 13 लोगों में से 8 महिलाएं शामिल हैं।
बांका जिले के बौंसी में काजीकैरी गांव स्थित एक खेत में काम कर रही सूफिया खातून (36 वर्ष) की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। क्षेत्र के सराय गांव में खेत में काम करने के दौरान किसान सुरेश यादव (70 वर्ष) भी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गए। सुईया के बोरा सुईया गांव के बहियार में खेत में काम कर रहीं रिंकू देवी (35 वर्ष), कुसमी देवी (45 वर्ष) और रेणु देवी (40 वर्ष) भी वज्रपात की चपेट में आ गईं। सभी की मौके पर ही जान चली गई। बांका जिले में ठनका की चपेट में 7 अन्य लोग झुलस भी गए।
नवादा में सीतामढ़ी से आए 3 मजदूरों की मौत
सीतामढ़ी के सोनवर्षा प्रखंड स्थित मधेशरा गांव से 12 मजदूर धान रोपनी के लिए नवादा के रजौली प्रखंड क्षेत्र में आए थे। मंगलवार को 8 मजदूर राजाबिगहां गांव में काम कर रहे थे। वहीं, 4 अन्य मजदूर दरियापुर गांव में मनोज यादव के खेत में धाम रोप रहे थे। इसी बीच ठकना गिर गया और उसकी चपेट में चारों मजदूर आ गए। इस दौरान तीन की मौत हो गई, जबकि एक झुलस गया।
लखीसराय में 3 की मौत
जिले के चानन प्रखंड के अलग-अलग स्थानों पर वज्रपात की घटनाओं में एक किशोरी समेत तीन लोगों की मौत हो गई। उधर, जमुई में सोनो के गौरवामटिहाना गांव के सुपार बहियार में खेत में काम कर रहीं गौरवा मटिहाना गांव के मिथिलेश मंडल की पत्नी पूजा देवी (28 वर्ष) की मौत हो गई, जबकि उसकी सास झुलस गई।
गयाजी में किसान की मौत
जिले के फतेहपुर में खेत में धान रोपनी कर रहे किसान रविशंकर उर्फ मंटूश कुमार (28) की मौत हो गई। वह टनकुप्पा प्रखंड के बुढगिंजोई गांव का रहने वाला था। मंगलवार शाम को खेत में काम करते समय ठनका की चपेट में आ गया। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया।
इन जिलों में भी येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर, भोजपुर और रोहतास जिले में भी आंधी और बिजली का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मंगलवार देर रात तक मौसम खराब रहने की आशंका है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।