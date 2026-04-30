बिहार में आंधी-बारिश से हाहाकार, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत; अंधेरे में कई शहर-गांव

बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम से हाहाकार जैसी स्थिति बन गई। विभिन्न जिलों में 10 लोगों की मौत हो गई। कहीं टीन-छप्पर उड़ गए, तो कहीं पेड़ गिरे। कई शहर और गांवों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई।

Bihar Weather: बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर खराब मौसम ने जमकर कहर बरपाया। राज्यभर में बुधवार रात और गुरुवार को आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने हाहाकार मचा दिया। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर और दरभंगा, हाजीपुर, औरंगाबाद और बेगूसराय में 10 लोगों की मौत हो गई। अलग-अलग हादसों में दर्जनभर से अधिक घायल हुए हैं। पेड़, बिजली के पोल और तार गिरने से शहरों से लेकर गांवों तक कई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। इलाके रात भर अंधेरे में रहे।

सड़कों पर पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। कई रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी में वज्रपात से आग लगने और फसलों को क्षति की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

बुधवार की शाम आंधी से बेगूसराय के रतनपुर थाना के मियाचक गाछीटोल में नवनिर्मित भवन के तीसरे तल्ले से गिरी दीवार में दबने से एक युवक की मौत हो गई। घर के समीप चार युवक मौजूद थे। तीन ने भाग कर जान बचाई। वहीं, हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुभई दक्षिणी टोला में बुधवार को तेज आंधी पानी के दौरान पेड़ गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि पेड़ की चपेट में आने से दादा घायल हो गए।

बारात में आए दूल्हे के चाचा की मौत उधर, गुरुवार सुबह वज्रपात से औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव में आई बारात में दूल्हे के चाचा 50 वर्षीय अक्षय राम की मौत हो गई। मृतक अटल बिगहा निवासी थे और बारात में शामिल होने गम्हरिया गए थे।

मधुबनी में आंधी और बारिश से कई इलाकों में होर्डिंग और टीन के छप्पर उड़ गए। बाबूबरही के परसा गांव में ठनका गिरने से छह लोग घायल हो गए। घोघरडीहा के नौवाबाखर पंचायत के धावघट गांव में बरगद का पेड़ एक फूस के घर पर गिर गया। इससे घर में मौजूद 55 वर्षीय कलावती देवी की दबकर मौत हो गई। पेड़ बड़ा होने के कारण शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिरौल नवटोली में बुजुर्ग महिला पंची देवी की ओलावृष्टि की चपेट में आने से मौत हो गई।

पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड में अलग-अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। मलाही बलुआ निवासी 25 वर्षीय युवक की पेड़ से दबकर जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक की ई-रिक्शा पलटने से मौत हो गई। गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में 33 हजार केवीए का बिजली पोल गिरने से आपूर्ति ठप हो गई।

दरभंगा में आंधी के दौरान पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। केवटी प्रखंड के रैयाम गांव में 52 वर्षीय महिला पेड़ के नीचे दब गई। कई प्रखंडों में बिजली के तार और पोल क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 20 घंटे तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। मुजफ्फरपुर के सरैया नगर पंचायत के वार्ड 12 में बरगद का पेड़ घर पर गिरने से बुजुर्ग महिला फूलमती देवी की मौत हो गई।

समस्तीपुर के दलसिंहसराय में घर पर पेड़ गिरने से 50 वर्षीय घाटो सहनी की मौत हो गई। समस्तीपुर के साथ पूर्वी चंपारण के कई क्षेत्रों में पेड़, पोल और तार गिरने से आवागमन प्रभावित रहा। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी में आंधी, बारिश और वज्रपात से भारी नुकसान हुआ। चोरौत और परसौनी में वज्रपात से घरों में आग लग गई। कई प्रखंडों में पेड़ गिरने से सड़कें जाम रहीं, जिससे आवागमन बाधित हुआ। अधिकांश इलाकों में रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही।

आम-लीची एवं अन्य फसलों को व्यापक नुकसान बारिश से हरी सब्जी, मिर्च, मूंग और गन्ना फसल को कुछ लाभ भी हुआ है, लेकिन ओलावृष्टि और तेज हवा से आम, लीची, गेहूं और मक्का की फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है।