बिहार में आंधी-बारिश से हाहाकार, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत; अंधेरे में कई शहर-गांव
बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर आंधी, बारिश, ओलावृष्टि और खराब मौसम से हाहाकार जैसी स्थिति बन गई। विभिन्न जिलों में 10 लोगों की मौत हो गई। कहीं टीन-छप्पर उड़ गए, तो कहीं पेड़ गिरे। कई शहर और गांवों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई।
Bihar Weather: बिहार में बीते 24 घंटे के भीतर खराब मौसम ने जमकर कहर बरपाया। राज्यभर में बुधवार रात और गुरुवार को आई आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने हाहाकार मचा दिया। मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर और दरभंगा, हाजीपुर, औरंगाबाद और बेगूसराय में 10 लोगों की मौत हो गई। अलग-अलग हादसों में दर्जनभर से अधिक घायल हुए हैं। पेड़, बिजली के पोल और तार गिरने से शहरों से लेकर गांवों तक कई घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रही। इलाके रात भर अंधेरे में रहे।
सड़कों पर पेड़ गिरने से घंटों आवागमन प्रभावित हुआ। कई रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सीतामढ़ी में वज्रपात से आग लगने और फसलों को क्षति की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।
बुधवार की शाम आंधी से बेगूसराय के रतनपुर थाना के मियाचक गाछीटोल में नवनिर्मित भवन के तीसरे तल्ले से गिरी दीवार में दबने से एक युवक की मौत हो गई। घर के समीप चार युवक मौजूद थे। तीन ने भाग कर जान बचाई। वहीं, हाजीपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सुभई दक्षिणी टोला में बुधवार को तेज आंधी पानी के दौरान पेड़ गिरने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई, जबकि पेड़ की चपेट में आने से दादा घायल हो गए।
बारात में आए दूल्हे के चाचा की मौत
उधर, गुरुवार सुबह वज्रपात से औरंगाबाद जिले के माली थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव में आई बारात में दूल्हे के चाचा 50 वर्षीय अक्षय राम की मौत हो गई। मृतक अटल बिगहा निवासी थे और बारात में शामिल होने गम्हरिया गए थे।
मधुबनी में आंधी और बारिश से कई इलाकों में होर्डिंग और टीन के छप्पर उड़ गए। बाबूबरही के परसा गांव में ठनका गिरने से छह लोग घायल हो गए। घोघरडीहा के नौवाबाखर पंचायत के धावघट गांव में बरगद का पेड़ एक फूस के घर पर गिर गया। इससे घर में मौजूद 55 वर्षीय कलावती देवी की दबकर मौत हो गई। पेड़ बड़ा होने के कारण शव निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। जिरौल नवटोली में बुजुर्ग महिला पंची देवी की ओलावृष्टि की चपेट में आने से मौत हो गई।
पश्चिम चंपारण के बैरिया प्रखंड में अलग-अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। मलाही बलुआ निवासी 25 वर्षीय युवक की पेड़ से दबकर जान चली गई, जबकि एक अन्य युवक की ई-रिक्शा पलटने से मौत हो गई। गंडक नदी के दियारा क्षेत्र में 33 हजार केवीए का बिजली पोल गिरने से आपूर्ति ठप हो गई।
दरभंगा में आंधी के दौरान पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। केवटी प्रखंड के रैयाम गांव में 52 वर्षीय महिला पेड़ के नीचे दब गई। कई प्रखंडों में बिजली के तार और पोल क्षतिग्रस्त हो गए। करीब 20 घंटे तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। मुजफ्फरपुर के सरैया नगर पंचायत के वार्ड 12 में बरगद का पेड़ घर पर गिरने से बुजुर्ग महिला फूलमती देवी की मौत हो गई।
समस्तीपुर के दलसिंहसराय में घर पर पेड़ गिरने से 50 वर्षीय घाटो सहनी की मौत हो गई। समस्तीपुर के साथ पूर्वी चंपारण के कई क्षेत्रों में पेड़, पोल और तार गिरने से आवागमन प्रभावित रहा। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि से आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सीतामढ़ी में आंधी, बारिश और वज्रपात से भारी नुकसान हुआ। चोरौत और परसौनी में वज्रपात से घरों में आग लग गई। कई प्रखंडों में पेड़ गिरने से सड़कें जाम रहीं, जिससे आवागमन बाधित हुआ। अधिकांश इलाकों में रात भर बिजली आपूर्ति बाधित रही।
आम-लीची एवं अन्य फसलों को व्यापक नुकसान
बारिश से हरी सब्जी, मिर्च, मूंग और गन्ना फसल को कुछ लाभ भी हुआ है, लेकिन ओलावृष्टि और तेज हवा से आम, लीची, गेहूं और मक्का की फसलों को व्यापक क्षति पहुंची है। किसानों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखने की बात कही है।
(विभिन्न जिलों से हिन्दुस्तान संवाददाताओं के इनपुट के आधार पर)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।