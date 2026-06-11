बिहार में वज्रपात से एक दिन में 10 लोगों की मौत, कल भी खराब रहेगा मौसम; 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
बिहार में मौसम खराब होने पर गुरुवार को 10 लोगों की जान चली गई। सभी की मौतें आकाशीय बिजली (वज्रपात) की चपेट में से हुई। मौसम विभाग ने कल यानी शुक्रवार को भी पटना से कई जिलों में आंधी, बारिश, ठनका की चेतावनी जारी की है।
Bihar Weather: बिहार में गुरुवार को एक तरफ मॉनसून ने दस्तक दी, वहीं दूसरी ओर खराब मौसम ने कई जगहों पर कहर बरपा दिया। आकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने से राज्य भर में 10 लोगों की मौत हो गई। खगड़िया जिले में सर्वाधिक पांच लोगों की ठनका से जान चली गई, जबकि 7 अन्य झुलस गए। भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा और भोजपुर जिले में भी वज्रपात ने कहर बरपाया। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी राज्य भर में आंधी-बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पटना समेत 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है।
खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र स्थित कन्हौली गांव में झोपड़ी पर ठनका गिरने से विद्यानंद यादव, आशुतोष यादव एवं अंकेश कुमार की मौत हो गई और तीन लोग झुलस गए। बेलदौर थानान्तर्गत इतमादी एवं बलैठा पंचायत में जवाहर शर्मा (35 वर्ष) और बलैठा पंचायत निवासी मणिलाल कुमार (18 वर्ष) की जान चली गई। साथ ही चार लोग झुलस गए।
मधेपुरा के खापुर पंचायत के परेल गांव में वज्रपात की चपेट में आने से शंभू मंडल और उनकी पत्नी कविता देवी की जान चली गई। सहरसा जिले की कांप पश्चिमी पंचायत स्थित लक्ष्मीनियां टोला वार्ड में हीरा कुमार और भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के आशाटोल गांव में किसान प्रकाश शर्मा की मौत हो गई। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कौंरा गांव में ठनका गिरने के कारण करकट उड़ कर आंगन में बैठी अंगुरा देवी पर जा गिरा, जिससे उनकी मौत हो गई।
कल 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने शुक्रवार को पटना, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गयाजी, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में आंधी, बारिश और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट है।
मौसम विभाग ने चेतावनी में कहा कि आंधी चलने और मेघगर्जन होने पर लोग सतर्कता बरतें। खराब मौसम में बाहर ना निकलें। किसान अपने खेतों में काम ना करें। मौसम बिगड़ने पर किसी पेड़ की शरण ना लें, बिजली के खंभों और टीनशेड छप्पर आदि से दूर रहें।
मॉनसून ने बिहार में किया प्रवेश
दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने गुरुवार सुबह बिहार में दस्तक दे दी। पहले ही दिन इसने कोसी और सीमांचल क्षेत्र को कवर कर लिया है। इस इलाके में भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की मानें तो मॉनसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3-4 दिनों में बिहार के शेष जिलों में भी इसका प्रसार हो जाएगा।
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।