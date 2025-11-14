Babubarhi Result LIVE: बाबूबरही चुनाव नतीजा; मीना कामत और अरुण कुशवाहा में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Babubarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू की मीना कामत और आरजेडी के अरुण सिंह कुशवाहा में कौन हार रहा है और जीत रहा है, काउंटिंग के रुझान आने के बाद इसकी झलक मिल जाएगी।

Babubarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की बाबूबरही सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइडेट (JDU) की मीना कुमारी कामत और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अरुण कुमार सिंह कुशवाहा में कौन चुनाव जीत रहा है या हार रहा है, वोटों की गिनती शुरू होने के बाद रुझानों में इसकी झलक मिल जाएगी। पहले राउंड की गिनती होने के बाद पता चलेगा कि महागठबंधन एवं एनडीए में कौन आगे या पीछे है। साथ ही जन सुराज पार्टी के आलोक यादव और जनशक्ति जनता दल (JJD) की शांति देवी कितना कमाल कर रही हैं, इसकी भी झलक मिलेगी।

बाबूबरही विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 66.72 प्रतिशत वोट पड़े। जेडीयू ने इस बार अपनी मौजूदा विधायक मीना कामत पर भी भरोसा जताया है, वहीं आरजेडी ने उनके सामने अरुण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी मीना कामत ने महागठबंधन के उम्मीदवार उमाकांत यादव को 11488 वोटों के अंतर से हराया था।