Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Babubarhi Seat Assembly Election Result 2025 Mina Kamat JDU Arun Singh Kushwaha RJD counting updates
Babubarhi Result LIVE: बाबूबरही चुनाव नतीजा; मीना कामत और अरुण कुशवाहा में कौन जीतेगा?

Babubarhi Result LIVE: बाबूबरही चुनाव नतीजा; मीना कामत और अरुण कुशवाहा में कौन जीतेगा?

संक्षेप: Babubarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार के मधुबनी जिले की बाबूबरही विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। जेडीयू की मीना कामत और आरजेडी के अरुण सिंह कुशवाहा में कौन हार रहा है और जीत रहा है, काउंटिंग के रुझान आने के बाद इसकी झलक मिल जाएगी।

Fri, 14 Nov 2025 06:29 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, मधुबनी
share Share
Follow Us on

Babubarhi Assembly Seat Result LIVE 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मधुबनी जिले की बाबूबरही सीट पर एनडीए से जनता दल यूनाइडेट (JDU) की मीना कुमारी कामत और महागठबंधन से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के अरुण कुमार सिंह कुशवाहा में कौन चुनाव जीत रहा है या हार रहा है, वोटों की गिनती शुरू होने के बाद रुझानों में इसकी झलक मिल जाएगी। पहले राउंड की गिनती होने के बाद पता चलेगा कि महागठबंधन एवं एनडीए में कौन आगे या पीछे है। साथ ही जन सुराज पार्टी के आलोक यादव और जनशक्ति जनता दल (JJD) की शांति देवी कितना कमाल कर रही हैं, इसकी भी झलक मिलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बाबूबरही विधानसभा सीट पर बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान हुआ था। यहां कुल 66.72 प्रतिशत वोट पड़े। जेडीयू ने इस बार अपनी मौजूदा विधायक मीना कामत पर भी भरोसा जताया है, वहीं आरजेडी ने उनके सामने अरुण सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशी मीना कामत ने महागठबंधन के उम्मीदवार उमाकांत यादव को 11488 वोटों के अंतर से हराया था।

बाबूबरही समेत बिहार की अन्य विधानसभा सीटों पर मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती होगी। उसके बाद साढ़े 8 बजे से ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। जैसे-जैसे मतगणना के राउंड पूरे होते जाएंगे, वैसे-वैसे स्थिति साफ होती जाएगी कि कौन प्रत्याशी इस चुनाव में बाजी मार रहा है।

Bihar Exit Polls, बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Babubarhi Bihar Elections bihar election result अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।