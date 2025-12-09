बिहार का सहायक जेलर यौन शोषण में गिरफ्तार, झूठी शादी केस में महिला ने काट ली थी नस

संक्षेप: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में सहायक जेलर आदित्य कुमार को महिला से झूठी शादी, यौन शोषण और मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला ने उन पर शादी कर पत्नी बनाकर रखने और फिर शोषण कर उसे छोड़ देने का आरोप लगाया है।

महिला से झूठी शादी, यौन शोषण और मारपीट करने के आरोप में बिहार के सहायक जेलर आदित्य कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदित्य समस्तीपुर जिले के अनुमंडलीय उपकारा दलसिंहसराय के सहायक काराधीक्षक हैं। एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि महिला ने सहाय जेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गयाजी निवासी महिला ने आदित्य की पत्नी होने का दावा करते हुए बच्चों समेत घर से बाहर निकाल देने का भी आरोप लगाया है। इससे पहले उसने सहायक जेलर के दलसिंहसराय स्थित सरकारी आवास पर हंगामा किया था और एसपी कार्यालय में हाथ की नस काट ली थी। महिला का कहना है कि पहले पति पर मुकदमे के सिलसिले में कोर्ट जाने के दौरान आदित्य से उसकी मुलाकात हुई थी। मदद का भरोसा देकर उसने नजदीकी बढ़ाई। फिर मंदिर में शादी की।

महिला का दावा है कि गयाजी स्थित सहायक जेलर के सरकारी आवास पर लगभग तीन सालों तक दोनों पति-पत्नी की तरह रहे। एफआईआर में कहा गया है कि समस्तीपुर जिले में ट्रांसफर होने के बाद आदित्य के बुलाने पर दीपावली के समय वह दलसिंहसराय में उसके सरकारी आवास में रहने लगी। यहां रहने के दौरान एक अन्य महिला से उसकी नजदीकी की जानकारी मिली।

विरोध करने पर 30 नवंबर को उसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद महिला ने यौन शोषण, मारपीट एवं जान मारने की धमकी देने के आरोप में सहायक जेलर पर प्राथमिकी दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि आदित्य ने उसे पत्नी का दर्जा देने से इनकार कर रुपये लेकर समझौता करने का दबाव बनाया।