बिहार विधानमंडल का सत्र सोमवार से, पहली बार सदन में दिखेंगे पीके; तेजस्वी बोले- सरकार से हिसाब लेंगे
बिहार विधानसभा और विधान परिषद का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर पहली बार सदन में नजर आएंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन में सरकार से विपक्ष एक साल का हिसाब मांगेगा और परिसीमन का मुद्दा भी उठाएगा।
बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने वाला है। यह सत्र 4 दिसंबर तक चलेगा। पहले दिन सम्राट चौधरी सरकार इस साल का दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा और विधान परिषद में पेश करेगी। पांच दिनों के इस छोटे सत्र की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विपक्ष सरकार से एक साल का हिसाब मांगेगा। वहीं, बांकीपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी सदन में पहली बार नजर आएंगे।
शीतकालीन सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। विधानसभा में 1 और 2 दिसंबर को कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नोत्तर काल से शुरू होगी। इसके बाद दोनों ही राजकीय विधेयक पारित किए जाएंगे। तीन दिसंबर को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद होगा और सरकारी खर्च की मंजूरी सदन से लेगी। सत्र के अंतिम दिन 4 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे।
वहीं, विधान परिषद में 4 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर वाद-विवाद और सरकार का उत्तर होगा। सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद एनडीए विधानमंल सदस्यों की बैठक भी होगी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति डॉ. रामवचन राय की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सदन के संचालन में सहयोग का भरोसा दिया है।
विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की
शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मीडिया से कहा कि सरकार से एक साल के कामकाज का हिसाब मांगा जाएगा। साथ ही बीते 20 सालों में एनडीए की उपलब्धियों पर भी सवाल किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार, गरीबी, पलायन और अपराध में ये लोग नंबर एक हैं।
विधानसभा में गूंजेगा परिसीमन का मुद्दा
राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में वह परिसीमन का मुद्दा भी उठाएंगे। उन्होंने केंद्र सरकार पर बाढ़ राहत के नाम पर बिहार को कुछ भी नहीं देने का आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आरजेडी शुरुआत से महिला आरक्षण की समर्थक रही है, लेकिन पार्टी चाहती है कि उसमें पिछड़ा, अतिपिछड़ा, एससी-एसटी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था हो।
पहली बार सदन में दिखेंगे प्रशांत किशोर
जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होंगे। अगस्त 2026 में उन्होंने पटना की बांकीपुर सीट से उपचुनाव जीता था। वह जन सुराज पार्टी के पहले और इकलौते विधायक हैं।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।