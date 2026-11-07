बिहार का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से, विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी सम्राट सरकार
सम्राट सरकार 30 नवंबर को बिहार विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधान मंडल का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। पांच दिन लगातार सदन की बैठकें होंगी।
पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की तारीखों की घोषणा हो गई है। विधानसभा और विधान परिषद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत 30 नवंबर को होगी। सम्राट सरकार पहले दिन विधानसभा में अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। इसी दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति भी सदन पटल पर रखी जाएगी। बिहार का शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा, आखिरी सदन की आखिरी बैठक 4 दिसंबर को होगी।
सम्राट कैबिनेट ने शीतकालीन सत्र को 30 नवंबर से 4 दिसंबर आयोजित करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा था। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। शनिवार को विधानसभा सचिवालय ने औपचारिक रूप से सत्र के कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र का कार्यक्रम
इसके अनुसार, 30 नवंबर को सुबह 11 बजे से बिहार विधानसभा एवं बिहार विधान परिषद में सदन की बैठक होगी। इसी दिन सरकार द्वितीय अनुपूरक बजट पेश करेगी। 1 और 2 दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्यों का निपटारा किया जाएगा। 3 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर चर्चा होगी और इस पर सहमति दी जाएगी। इसके बाद इससे संबंधित विनियोग विधेयक सदन में लाया जाएगा। 4 दिसंबर को गैर सरकारी संकल्प के लिए निर्धारित किया गया है।
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में शामिल किसी मांग पर कटौती प्रस्ताव की सूचना देने की अंतिम तिथि 30 नवंबर को दोपहर तीन बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं, गैर सरकारी संकल्प के लिए चार दिसंबर और संकल्प की सूचना देने के लिए 19 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।
विधान परिषद का कार्यक्रम
विधान परिषद में 30 नवंबर को शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण, राज्यपाल द्वारा पारित अध्यादेशों को सदन पटल पर पेश किया जाएगा। वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी को पेश किया जाएगा। 1 दिसंबर को गैर सरकारी सदस्यों के कार्य (गैर सरकारी संकल्प) पेश होगा। जबकि, 2 एवं 3 दिसंबर को राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य होंगे। 4 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2026-27 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद-विवाद एवं इनसे संबंधित विनियोग विधेयक पेश होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।