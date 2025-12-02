विधानसभा में मां-बेटा, बेटी-मां की कमाल सीटिंग! एक फोटो में दिखा HAM, RLM और JDU का परिवारवाद

संक्षेप: बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन लाइव प्रसारण के दौरान ऐसा मौका आया, जब स्क्रीन पर हम, रालोमो और जदयू का परिवारवाद एक ही फ्रेम में कैद हो गया। RLM के मां-बेटे और HAM की बेटी-मां के साथ JDU नेता की बेटी फोटो में आ गईं।

बिहार विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एक ऐसा मौका आया जब सदन से लाइव प्रसारण के दौरान स्क्रीन पर एक ही फ्रेम में हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम), राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) और जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) का परिवारवाद कैद हो गया। विधानसभा में नए विधायकों और मंत्रियों के बैठने की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि जीतनराम मांझी की समधन ज्योति मांझी और पतोहू यानी ज्योति मांझी की बेटी दीपा मांझी एक ही लाइन में अगल-बगल बैठी दिखीं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता से दो लाइन आगे उनके मंत्री बेटे दीपक प्रकाश बैठे थे। स्नेहलता की दाहिनी ओर जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और लोजपा सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह भी दिख गईं।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता प्रेम कुमार के विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद सदन में सभी दलों के नेता स्वागत में अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान रालोमो की सासाराम से विधायक स्नेहलता की बारी आई तो लाइव प्रसारण के फ्रेम में उनके सामने ही बैठे बेटे दीपक प्रकाश दिख गए, जो अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन मंत्री होने के नाते वहां मौजूद थे। उन दोनों के बीच वाली लाइन में जीतनराम मांझी की बहू और मंत्री संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी अपनी मां ज्योति मांझी के साथ बैठी थीं। हम के टिकट पर ज्योति बाराचट्टी से तीसरी और दीपा इमामगंज से दूसरी बार जीती हैं। स्नेहलता की दाहिनी तरफ जेडीयू की गायघाट विधायक कोमल सिंह भी नजर आ गईं, जिनके पिता दिनेश सिंह जेडीयू के विधान पार्षद और मां वीणा सिंह वैशाली से लोजपा की सांसद हैं।