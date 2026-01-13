Hindustan Hindi News
2 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र, इतने दिन का होगा; बिजेंद्र यादव बजट पेश करेंगे

संक्षेप:

बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होगा। जो 25 फरवरी तक चलेगा। ये बिहार की नई सरकार का पहला बजट होगा। जिसे वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव पेश करेंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी। 

Jan 13, 2026 05:12 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। जो 25 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 का आम बजट सदन में पेश करेगी। वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव बजट पेश करेंगे। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव पर मुहर लगी। बजट सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ही अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। यह बजट सत्र इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यह बिहार की नई सरकार का पहला पूर्ण बजट सत्र होगा। सरकार के लिए यह मौका होगा कि वह अपने आर्थिक विजन, विकास योजनाओं और प्राथमिकताओं को सदन और जनता के सामने रखे।

वहीं विपक्ष इस सत्र में सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों को लेकर घेरने की रणनीति बना रहा है। बजट सत्र के दौरान सदन में राज्य का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा, जिस पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अनुदान मांगों पर बहस, प्रश्नकाल, शून्यकाल और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के जरिए विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। संभावना है कि सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया जा सकता है। साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं और महिलाओं-युवाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किए जाने की उम्मीद है। वित्त विभाग भी बजट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बजट सत्र को लेकर विधानसभा परिसर और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सदन संचालन तक की रूपरेखा तैयार की जा रही है।