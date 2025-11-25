1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र; नए विधायक लेंगे शपथ, अनुपूरक बजट भी होगा पेश

संक्षेप: बिहार विधानसभा का सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश सरकार सदन में अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद अगले महीने विधानसभा का सत्र चलेगा। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जो 5 दिसंबर तक चलेगी। इस सत्र में सदन की 5 बैठकें होंगी, जिनमें नए विधायकों का शपथ ग्रहण, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। साथ ही, नीतीश सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई पहली बैठक में इस पर मुहर लगाई गई।

जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा में 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण पर 4 दिसंबर को सरकार उत्तर देगी। फिर सत्र के आखिरी दिन नीतीश सरकार की ओर से सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को हुआ था। इसके चार दिन बाद मंगलवार को नई कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने पर मुहर लगाई गई।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसका प्रस्ताव राजभवन भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नए सत्र की औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।