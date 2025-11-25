Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Assembly session begins on 1 December new MLAs oath supplementary budget to be presented
1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र; नए विधायक लेंगे शपथ, अनुपूरक बजट भी होगा पेश

1 दिसंबर से बिहार विधानसभा का सत्र; नए विधायक लेंगे शपथ, अनुपूरक बजट भी होगा पेश

संक्षेप:

बिहार विधानसभा का सत्र 1 से 5 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नीतीश सरकार सदन में अनुपूरक बजट भी पेश करेगी।

Tue, 25 Nov 2025 05:34 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद अगले महीने विधानसभा का सत्र चलेगा। 1 दिसंबर से बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, जो 5 दिसंबर तक चलेगी। इस सत्र में सदन की 5 बैठकें होंगी, जिनमें नए विधायकों का शपथ ग्रहण, राज्यपाल का अभिभाषण होगा। साथ ही, नीतीश सरकार अनुपूरक बजट भी सदन में पेश करेगी। राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई पहली बैठक में इस पर मुहर लगाई गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा में 1 दिसंबर को नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद 2 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 3 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सदन को संबोधित करेंगे। उनके अभिभाषण पर 4 दिसंबर को सरकार उत्तर देगी। फिर सत्र के आखिरी दिन नीतीश सरकार की ओर से सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा।

बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को हुआ था। इसके चार दिन बाद मंगलवार को नई कैबिनेट की पहली बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने पर मुहर लगाई गई।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब इसका प्रस्ताव राजभवन भेजा गया है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद नए सत्र की औपचारिक अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी।

पहली कैबिनेट बैठक में 6 प्रस्ताव पारित

नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इसके तहत बिहार में 11 नए टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इनमें राज्य के सभी 9 प्रमंडलीय मुख्यालयों के अलावा सीतामढ़ी और सोनपुर को शामिल किया गया है। इसके अलावा राज्य में 25 चीनी मिलों को भी शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Bihar Vidhan Sabha Bihar Government Nitish Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।