70 में से 27 चाहिए जिताऊ सीटें, बिहार में राजद-कांग्रेस के बीच खींचतान? किन सीटों पर INC की नजर

Bihar Elections 2025: 2020 में, राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 75 पर जीत हासिल की थी और 17 सीटों पर 5,000 से कम वोटों से दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस के मानदंडों के अनुसार, राजद के लिए ये 92 सीटें अच्छी हैं।

Bihar Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब करीब दो महीने ही रह गए हैं। ऐसे में सभी गठबंधनों के बीच सीटों के बंटवारे पर चर्चा जोर पकड़ रही है। विपक्षी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बातचीत जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाएं और मांगें सामने आ रही हैं। राजद की अगुवाई वाले इस महागठबंधन में दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस ने पिछले हफ्ते जिताऊ सीट की मांग कर सीट बंटवारे को न सिर्फ पेचीदा बना दिया है बल्कि यह कौतूहल भी पैदा कर दिया है कि आखिर कौन सी सीटें जिताऊ हैं और कौन सी हारने वाली?

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में 70 सीटों की मांग की है लेकिन इनमें से 27 वैसी सीटों की डिमांड की है, जो जिताऊ हैं। यानी जहां पार्टी उम्मीदवाकर की जीत की संभावना ज्यादा है। कांग्रेस के मुताबिक, अच्छी या जिताऊ सीटें वे हैं, जहाँ पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के विधानसभा चुनावों में या तो जीत दर्ज की थी या बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी थी।

किन सीटों पर कांग्रेस की नजर? इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कांग्रेस के एक नेता ने कहा, “हमारा दावा उन सभी 19 सीटों पर होगा जो कांग्रेस ने 2020 के चुनावों में जीती थीं और उन सीटों पर भी जहाँ पार्टी के उम्मीदवार लगभग 5,000 वोटों के अंतर से हारे थे। मौजूदा माहौल में, जब राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा ने पूरे बिहार में इंडिया ब्लॉक कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है, हमें यकीन है कि हम सहयोगियों के सहयोग से ऐसी सीटें जीत सकते हैं।”

बता दें कि 2020 के चुनावों में, कांग्रेस ने कुल 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और केवल 19 पर ही जीत हासिल की थी। 2015 के विधानसभा चुनावों में, पार्टी ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी, कांग्रेस 70 सीटों के लिए दबाव बना रही है, खासकर राहुल गांधी की हालिया यात्रा के मद्देनजर। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस की 27 जिताऊ और अच्छी सीटों में वे सीटें शामिल हैं, जिन पर 2020 में जीत दर्ज की जा चुकी है। ऐसी सीटों की संख्या 19 है। इसके अलावा 8 ऐसी सीटें हैं, जहां पार्टी को लगभग 5,000 वोटों से हार मिली थी। लिहाजा, पार्टी चाहती है कि 2025 में भी कांग्रेस को ये 27 सीटें मिलनी चाहिए।

राजद के लिए कितनी सीटें अच्छी और जिताऊ? 2020 में, राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 75 पर जीत हासिल की थी और 17 सीटों पर 5,000 से कम वोटों से दूसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस के मानदंडों के अनुसार, राजद के लिए ये 92 सीटें अच्छी हैं। इसके अलावा महागठबंधन के दूसरे सहयोगी दल CPI (ML) लिबरेशन ने 19 में से 12 सीटें जीती थीं, जबकि दो पर 5000 वोटों के कम मार्जिन से हारी थी। उसके लिए 14 अच्छी सीटें हैं। CPI (M) और CPI ने भी 2020 के चुनावों में दो-दो सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक-एक सीट पर 5000 से कम वोटों के अंतर से हारी थी। उन दोनों के लिए भी तीन-तीन अच्छी सीटें हैं।