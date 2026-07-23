पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल, हाथापाई की नौबत, सदन स्थगित

पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज पर विपक्ष और सत्तापक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया।

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्यवाही 10 मिनट भी नहीं चल पाई। विपक्षी सदस्यों ने पहले विधानसभा परिसर में पटना में छात्रों पर लाठी चार्ज के विरोध में धरना दिया। सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई कि हंगामा शुरू हो गया। गुरुवार को विपक्ष के साथ सत्तापक्ष के विधायक भी तैश में आ गए। दोनों पक्षों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई तो स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि सदन कोई युद्ध का मैदान नहीं है। राजद विधायकों ने आरोप लगाया गया कि सदन के इतिहास में आज का दिन काले अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा जब अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को सत्ताधारी विधायकों ने गुंडा करार दे दिया।

गुरुवार को विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन काफी महत्वपूर्ण है। आज कई विभागों के बजट पर चर्चा होना था। आय व्यय की समीक्षा के साथ कुछ विभागों का बजट बढ़ाने पर सदन में विचार होना था। बताया गया है 55 विषयों पर चर्चा होना तय किया गया था। लेकिन, विपक्षी विधायकों के तेवर शुरू से ही बेहद आक्रामक नजर आए। विपक्षी सदस्यों ने पहले विधानसभा परिसर में बैठ गए।वे सरकार और केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते दिखे। विपक्षी विधायकों ने पटना में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई की। स्पीकर प्रेम कुमार ने जैसे ही सदन की कार्रवाई की घोषणा की कि विपक्षी विधायक पोस्टर लहराने लगे। इस पर बीजेपी के विधायक श्यामबाबू यादव खड़े हो गए। उनके साथ विधायक प्रमोद कुमार भी बोलने लगे। श्यामबाबू यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों के आन्दोलन की आड़ में गुंडों ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना था। कहा कि बुधवार को डाकबंगला चौराहे पर जो हमलावर थे, वे छात्र नहीं थे, बल्कि गुंडा थे। विपक्ष के सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया। इस तरह दोनों ओर से बहस और बढ़ती गई।

गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने के साथ ही राजद, कांग्रेस, वाम दलों के विधायक भड़क गए। स्पीकर के मना करने के बावजूद वेल में आ गए। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बहस के बीच विपक्ष की ओर से आईपी गुप्ता अपनी जगह से आगे बढ़े थे। दोनों ओर से विधायक एक दूसरे की ओर अंगुली दिखाई हुए आगे बढ़े। दोनों पक्ष एक दूसरे को देख लने की धमकी देने लगे। यह सब सीएम की मौजूदगी में होता रहा। मार्शलों ने आकर बीच-बचाव किया। स्पीकर की ओर से सदन के स्थगन की घोषणा के साथ मुख्यमंत्री अपने कक्ष में चले गए और विपक्षी सदस्य बाहर आ गए।