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छात्र आंदोलन पर बिहार विधानसभा में भिड़ंत, हंगामा और नोकझोंक में सदन स्थगित

By Sudhir Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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सदन की शुरुआत के साथ ही विपक्षी विधायकों ने छात्र आन्दोलन पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सत्ताधारी विधायकों ने विरोध किया तो नारेबाजी शुरू हो गयी। स्पीकर ने 12 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया।

सदन में हंगामा कर रहे विधायकों को समझाते स्पीकर डॉ प्रेम कुमार
सदन में हंगामा कर रहे विधायकों को समझाते स्पीकर प्रेम कुमार

Bihar Assembly Monsoon Session: बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को छात्र आंदोलन का मुद्दा ऐसा गरमाया कि सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच भिड़ंत की स्थिति बन गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि जायज मांगों को लेकर चल रहे छात्रों के आन्दोलन को लाठी और गोली से दबाने की कोशिश सरकार कर रही है। वे सदन में नारेबाजी करने लगे। इस पर सत्ताधारी विधायकों ने भी मोर्चा खोल दिया। कहा कि आन्दोलन की आड़ में उपद्रवी और गुंडे आम जनों और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

लोजपा आरवी विधायक राजू तिवारी ने कहा कि प्रदर्शनकारी पुलिस, प्रशासन और मीडिया पर पत्थर चला रहे हैं। ऐसे लोगों पर सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है। भारी शोर शराबे के बीच स्पीकर प्रेम कुमार ने दिन के 12 बजे तक के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया। चौथे दिन की पहली पाली में करीब पांच मिनट तक सदन की कार्यवाही चल पाई।

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राजद विधायक आलोक मेहता ने उठाया मामला

स्पीकर डॉ प्रेम कुमार ने सभा की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। उसके बाद राजद के आलोक मेहता ने छात्र आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज का मुद्दा उठाया। कहा कि बुधवार और गुरुवार को आन्दोलनकारी छात्रों पर पुलिसिया दमन का नजारा दिखा। दूसरे दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाईं। पटना से लेकर दिल्ली तक छात्रों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया। इस पर बीजेपी और जदयू के कई विधायक खड़े हो गए। कहने लगे कि सड़कों पर गुंडे और उपद्रवी तत्व बदमाशी कर रहे हैं। तोड़फोड़ के साथ विधायक, पुलिस, मीडिया और आमजनों पर हमला कर रहे हैं। नेताओं की गाड़ियों को खदेड़कर तोड़ा जा रहा है। ऐसे लोग आंदोलनकारी नहीं हो सकते।

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निंदा प्रस्ताव की मांग

विधायक राजू तिवारी ने कहा कि यह छात्र आन्दोलन नहीं हो सकता। बल्कि, आन्दोलन के नाम पर गुंडागर्दी है। सदन में इस पर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। विपक्ष के विधायक भी उनके पीछे रहकर उकसा रहे थे। उसके बाद विपक्षी विधायकों की नारेबाजी तेज हो गई। वे अपनी सीट से उठकर हंगामा करने लगे।

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स्पीकर की अपील बेअसर

स्पीकर ने समझाते हुए सदन चलाने में सहयोग की अपील की। कहा कि सबकी बात सुनी जाएगी। आप लोगों का ही प्रश्न है। अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं और सवाल पूछें। लेकिन, अध्यक्ष की अपील का कोई असर नहीं हुआ। स्पीकर ने 12 बजे तक सदन को स्थिगत कर दिया। विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए बाहर निकल गए।

आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है। कई विधाई कार्यों को निपटाना भी है। सबकी नजरें दूसरी पाली की कार्यवाही पर टिकी हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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