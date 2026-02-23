Bihar Assembly LIVE: सीएम नीतीश पहुंचे विधानसभा, रालोमो विधायक ने शराबबंदी खत्म करने की मांग की
Bihar Assembly LIVE: बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार सदन में पहुंच गए हैं। विधानभाभा परिसर में रालोमो के सांसद माधव आनंद ने फिर शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। विधान सभा मं प्रश्नोत्तर काल चल चल रहा है। सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है।
Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates- :
11.12 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला उठाया। बात बढ़ने लगी तो स्पीकर प्रेम कुमार ने समझाकर शांत करा दिया।
11.07 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा परिसर में रालोमो विधायक माधव आनंद ने एक बार फिर शराबबन्दी ख़त्म करने की मांग की है। कहा कि बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष सब यही चाहते हैँ। ख़जाना खाली होने के सवाल पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नही है।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें