Bihar Assembly LIVE: सीएम नीतीश पहुंचे विधानसभा, रालोमो विधायक ने शराबबंदी खत्म करने की मांग की

Feb 23, 2026 11:15 am IST
Bihar Assembly LIVE:  बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार सदन में पहुंच गए हैं। विधानभाभा परिसर में रालोमो के सांसद माधव आनंद ने फिर शराबबंदी खत्म करने की मांग की है।

Bihar Assembly LIVE: बिहार विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सीएम नीतीश कुमार सदन में पहुंच गए हैं। विधानभाभा परिसर में रालोमो के सांसद माधव आनंद ने फिर शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। विधान सभा मं प्रश्नोत्तर काल चल चल रहा है। सदन में विपक्ष हंगामा कर सकता है।

Bihar Vidhan Sabha LIVE Updates- :

11.12 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा में कब्रिस्तानों की घेराबंदी का मामला उठाया। बात बढ़ने लगी तो स्पीकर प्रेम कुमार ने समझाकर शांत करा दिया।

11.07 AM- Bihar Vidhan Sabha LIVE: विधानसभा परिसर में रालोमो विधायक माधव आनंद ने एक बार फिर शराबबन्दी ख़त्म करने की मांग की है। कहा कि बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पक्ष विपक्ष सब यही चाहते हैँ। ख़जाना खाली होने के सवाल पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नही है।

