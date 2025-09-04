नवंबर में 3 चरणों में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, अक्टूबर में आएगा शेड्यूल
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान नवंबर के महीने में 3 चरणों में कराया जा सकता है। नवंबर में ही वोटिंग के बाद चुनाव रिजल्ट घोषित होगा और नई सरकार का गठन किया जाएगा।
बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। भारत निर्वाचन आयोग अक्टूबर के महीने में विधानसभा चुनाव का कार्यक्रम घोषित कर सकता है। बिहार चुनाव के लिए वोटिंग नवंबर में संभावित है। विधानसभा चुनाव को तीन चरणों में आयोजित किया जा सकता है। नवंबर 2025 में ही चुनाव के नतीजे घोषित होंगे और नई सरकार का गठन होगा। क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है। इससे पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
इंडिया टीवी की रिपोर्ट में चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि नवंबर 2025 के पहले एवं दूसरे सप्ताह में 3 चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कराया जा सकता है। दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी।
फिलहाल निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी में जुटा है। करीब 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराया जा रहा है। इसके तहत घर-घर सर्वे का काम जुलाई महीने में पूरा कर लिया गया। अगस्त महीने में एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर इस पर दावा और आपत्तियां मांगी गई थीं। आयोग अब इनके निपटारों में जुटा हुआ है। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। उसी के आधार पर विधानसभा चुनाव होंगे।
अक्टूबर में आ सकता है चुनावी शेड्यूल
माना जा रहा है कि फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में हो सकती है। चुनाव शेड्यूल जारी होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। अक्टूबर महीने में ही दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहार हैं, उस दौरान वोटिंग कराए जाने की संभावना नहीं है। 28 अक्टूबर को उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठ महापर्व का समापन होगा। इसके बाद ही विधानसभा चुनाव का मतदान संभव है।
पिछली बार भी तीन चरणों में हुई थी वोटिंग
2020 में भी 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान हुआ था। दूसरे चरण में 94 सीटों पर 3 नवंबर को और 78 सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 10 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ था।