बिहार विधानसभा चुनाव: 38 जिलों में कुल 90712 मतदान केंद्र, कहां सबसे ज्यादा और कहां सबसे कम
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी 38 जिलों में मतदान केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 90712 मतदान केंद्र निर्धारित हुए हैं। निर्वाचन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक 14 विधानसभा क्षेत्र वाले पटना जिले में सर्वाधिक 5665 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। वहीं, एकमात्र विधानसभा क्षेत्र वाले शिवहर जिले में मात्र 368 मतदान केंद्र होंगे।
निर्वाचन विभाग के मुताबिक पटना सहित आठ जिलों में दस या उससे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। वहीं, पांच या उससे अधिक और 10 से कम विधानसभा क्षेत्र वाले 17 जिले जबकि पांच से कम विधानसभा क्षेत्र वाले 13 जिले हैं। पटना के बाद मुजफ्फरपुर जिले में सबसे अधिक 4186 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। इसके बाद पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गया, समस्तीपुर और दरभंगा में सर्वाधिक मतदान केंद्र बने हैं। सबसे कम मतदान केंद्र वाले जिलों में शिवहर, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद शामिल हैं।
1200 से कम मतदाता पर निर्धारित हुए मतदान केंद्र
पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार राज्यभर में 12817 नये मतदान केंद्र जोड़े गये हैं। 1200 से कम मतदाता पर मतदान केंद्र का निर्धारण करने से यह संख्या बढ़ी है। पहले मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम सीमा 1500 थी, जिसे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अधिकतम 1,200 कर दिया गया है।
इसके चलते बिहार में मतदान केंद्रों की कुल संख्या पहले 77,895 से बढ़कर 90,712 हो गई। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस साल सभी 90712 मतदान केंद्रों पर लाइव वेब-कास्टिंग की व्यवस्था की है। इसके तहत सभी मतदान केंद्रों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) आधारित कैमरे लगाये जायेंगे। यह कैमरे इंटरनेट की मदद से जिला निर्वाचन कार्यालय और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जुड़े रहेंगे। कैमरों की मदद से मतदान केंद्रों पर पूरी मतदान प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग की जायेगी।
यहां सर्वाधिक मतदान केंद्र
जिला-विस क्षेत्र-मतदान केंद्र
पटना-14-5665
मुजफ्फरपुर-11-4186
पूर्वी चंपारण-12-4095
मधुबनी-10-3882
गयाजी-10-3866
समस्तीपुर-10-3623
दरभंगा-10-3329
यहां सबसे कम मतदान केंद्र
जिला-विस क्षेत्र-मतदान केंद्र
शिवहर-01-368
शेखपुरा-02-582
अरवल-02-651
लखीसराय-02-904
जहानाबाद-03-1009
मुंगेर-03-1208
किशनगंज-04-1466