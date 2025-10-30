Bihar Assembly Eelections: तेजस्वी के समर्थकों ने तेज प्रताप को खदेड़ा, लालू यादव जिंदाबाद के लगाए नारे

संक्षेप: Bihar Assembly Elections: तेज प्रताप यादव की पार्टी प्रत्याशी जय सिंह राठी ने राजद पर शराब और पैसे देकर लफंगों से पत्थरबाजी कराने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है।

Bihar Assembly Eelections: बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी के प्रचार में वैशाली के महनार पहुंचे तेज प्रताप यादव को राजद(तेजस्वी यादव) के समर्थकों ने खदेड़ दिया। जेजेडी के महनार प्रत्याशी के मुताबिक कार पर पत्थरबाजी की की गयी। पार्टी प्रत्याशी ने राजद पर शराब और पैसे देकर लफंगों से सियासी ड्रामा कराने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। तेजस्वी यादव के डॉ रवींद्र सिंह के मुकाबले तेज प्रताप ने जय सिंह राठौर को उतारा है।

तेज प्रताप यादव महनार विधानसभा क्षेत्र के हीरानंद हाई स्कूल के मैदान में अपने प्रत्याशी जय सिंह राठौर के पक्ष में सभा को संबोधित करने पहुंचे। सभा के बाद जब वे निकलने लगे तो उनकी कार के पास बड़ी संख्या में लोग जुट गए। इसमें राजद और तेजस्वी के समर्थक भी शामिल थे। राजद कार्यकर्ता तेज प्रताप की मौजूदगी में लालू यादव जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। गाड़ी चला रहे जय सिंह ने कार को आगे बढ़ाया तो राजद समर्थक नारेबाजी करते हुए कार के पीछे पीछे चलने लगे। जन शक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं ने तेज प्रताप की कार को भीड़ से बाहर निकलवाया।

महनार जेजेडी प्रत्याशी जय सिंह राठौर ने कहा कि उनकी जीत पक्की होने से राजद के प्रत्याशी डॉ रवींद्र घबरा गए हैं। पैसे देकर और शराब पिलाकर कुछ लफंगों द्वारा हंगामा करवाया गया। लेकिन इससे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। जेजेडी उम्मीदवार ने कहा कि 12 करोड़ देकर राजद प्रत्याशी ने टिकट खरीदा है। हमारे नेता के आने से वे घबरा गए और पत्थरबाजी करवाई। गंदी राजनीति की जा रही है।

जय सिंह ने कहा कि महनार में जंगलराज वालों की गुंडागर्दी चरम पर है। फिर से वही राज लाने की कोशिश की जा रही है। बौखलाहट में आरजेडी वालों ने ईंट पत्थर चलाए। करोड़ों खर्च करके हार होता देख प्रत्याशी हमला करवा रहे हैं। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की भी मांग की।