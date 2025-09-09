सीमांचल की 24 सीटों पर चौतरफा दांव; NDA और महागठबंधन के साथ पीके, ओवैसी भी लगा रहे जोर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों पर चौतरफा मुकाबला हो सकता है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रही है।

सीमांचल के रास्ते बिहार की सियासत को साधने में पटना से लेकर दिल्ली तक के दिग्गज जुट गए हैं। सीमांचल में चार जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियां जी-जान से जुट गई हैं। सीमांचल में इस बार चौतरफा दांव लगाए जा रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी यहां चुनाव में पूरी ताकत झोक रही है।

बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा पर निकले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीमांचल के तीन जिलों के आठ विधानसभा क्षेत्रों से काफिला लेकर गुजर चुके हैं। मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान राहुल ने महागठबंधन के बीच अटूट एकता का संदेश देने के साथ महागठबंधन के नेताओं के बीच समन्वय बनाने का काम भी किया। एक-दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाने वाले नेता एक-दूसरों के साथ गलबहियां लेते दिखे। राहुल किसानी, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे को उठाते हुए राज्य से लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहे। उनकी यात्रा ने सीमांचल के वर्करों को जगाने का काम किया।

इधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात देने के लिए पूर्णिया आ रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण कार्य मुकम्मल हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए आने वाले हैं। प्रधानमंत्री एक साथ सीमांचल को कई सौगात देने वाले हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ वह पूर्णिया-पटना ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, वंदे भारत ट्रेन, पूर्णिया में नया इंडस्ट्रियल एरिया समेत कई विकास कार्यों को हरी झंडी देंगे।

बिहार में डबल इंजन सरकार विकास के बलबूते चुनावी मैदान में परचम लहराने में जुटी है। इसी बीच 10 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कटिहार आने वाली हैं। उनके आगमन को लेकर सीमांचल के मखाना किसानों की उम्मीद जगी है। मखाना बोर्ड का गठन भी जल्द होने वाला है।

जन सुराज और AIMIM को सीमांचल से सियासी ताकत की उम्मीद जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की नजरें भी सीमांचल की सीटों पर हैं। सोमवार को उनकी सभा रुपौली में थी। वह कसबा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। इससे पहले बनमनखी एवं बायसी में भी उनकी जनसभा हो चुकी है। जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह पूर्णिया से हैं। कांग्रेस और भाजपा के बाद अब जन सुराज से जुड़े पप्पू सिंह की सीमांचल की राजनीति में मजबूत पैठ है।

(रिपोर्ट- धीरज)