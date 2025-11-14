Hindustan Hindi News
Bihar Assembly Elections result 6 bellwether vidhansabha seats where which party won forms government too
Bihar Result Live: बिहार की इन 6 सीटों पर नजर रखिए, यहां जो पार्टी जीती उसी की सरकार!

Bihar Result Live: बिहार की इन 6 सीटों पर नजर रखिए, यहां जो पार्टी जीती उसी की सरकार!

संक्षेप: Bihar Assembly Result Live: बिहार में कुछ ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो राज्य के मिजाज और सियासी बयार को सटीकता से पकड़ने में मात नहीं खाती। पिछले कुछ चुनावों से इन सीटों से जो भी पार्टी जीतती है, सरकार भी उनकी ही या उनके गठबंधन की बनती है।

Fri, 14 Nov 2025 09:02 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Bihar Assembly Elections Result Live: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 243 सीटों के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। एग्जिट पोल्स में तो फिर से एनडीए सरकार की भविष्यवाणी की गई थी लेकिन कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा कि बिहार में फिर से नीतीशे कुमार या चली है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बदलाव की बयार। वैसे बिहार में 6 ऐसी सीटें हैं जो राज्य के मिजाज और सियासी बयार को सटीकता से पकड़ने में मात नहीं खाती। पिछले कुछ चुनावों से इन सीटों से जो भी पार्टी जीतती है, सरकार भी उनकी ही या उनके गठबंधन की बनती है। तो इन सीटों के रुझान पर खास नजर रखिए। नतीजों के पूरी तरह आने से पहले ही बिहार का मूड भांपने के लिए और इसलिए भी कि क्या इन सीटों का खास संयोग अबकी बार भी बरकरार रहेगा।

सकरा विधानसभा सीट, मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट पर पिछले कई चुनाव से ऐसा होता आ रहा है कि यहां से जिस गठबंधन का उम्मीदवार जीतता है, राज्य में उसी की सरकार बनती है। ये सिलसिला 1977 से ही चला आ रहा है। पिछले 48 साल में सिर्फ एक चुनाव अपवाद रहा था। 1985 में यहां से लोकदल के शिवनंदन पासवान ने जीत हासिल की थी लेकिन सरकार बनी थी कांग्रेस की। 1985 के बाद से यहां जो भी पार्टी जीती है, राज्य में वही सत्ता में आई है। पिछले चुनाव में यहां से जेडीयू ने जीत हासिल की थी। देखना है कि इस बार सकरा से जुड़ा ये संयोग बरकरार रहता है या नहीं।

केवटी विधानसभा सीट, मधुबनी

मिथिलांचल में स्थित इस सीट के वोटर बिहार के जनादेश को सबसे सटीक तरीके से भांपते रहे हैं। मधुबनी की केवटी विधानसभा सीट के वोटर 1977 से अभी तक एक बार भी राज्य का मूड भांप पाने में गच्चा नहीं खाए हैं। 1977 में केवटी से जनता पार्टी जीती तो राज्य में भी उसी की सरकार बनी। 1980 और 1985 में कांग्रेस जीती तो सत्ता के सिंहासन पर भी वही बैठी। जब यहां से जनता दल का उम्मीदवार जीता तो उसकी सरकार बनी। आरजेडी जीती तो उसकी सरकार बनी। 2005 और 2010 में बीजेपी जीती तो एनडीए की सरकार बनी। 2015 में आरजेडी ने यहां परचम लहराया तो राज्य में भी महागठबंधन की सरकार बनी। पिछली बार यहां से बीजेपी जीती और एनडीए की फिर सरकार बनी। इस बार यहां मुकाबला बीजेपी के मौजूदा विधायक मुरारी मोहन झा और आरजेडी के फराज फातमी के बीच है।

मुंगेर विधानसभा सीट

मुंगेर विधानसभा सीट भी उन सीटों में है जहां जो पार्टी जीतती है, राज्य में उसी की सरकार बनती है। सिर्फ 1985 में ऐसा नहीं हुआ था जब लोकदल का उम्मीदवार यहां से जीता था लेकिन राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी। पिछली बार यहां से बीजेपी के प्रणय कुमार यादव ने जीत हासिल की थी।

पिपरा विधानसभा सीट, पूर्वी चंपारण

पूर्वी चंपारण स्थित पिपरा विधानसभा सीट से भी पिछले कई चुनावों से जो पार्टी जीतती है, सरकार भी लगभग उसी की बनती है। इस मामले में 2015 का चुनाव अपवाद रहा था। तब बीजेपी के श्यामबाबू प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी लेकिन सरकार बनी थी महागठबंधन की। तब नीतीश कुमार ने पाला बदला था और जेडीयू ने आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।

बरबीघा विधानसभा सीट, नवादा

नवादा की बरबीघा विधानसभा सीट पर भी 1977 से यह चला आ रहा है कि जिस पार्टी ने यहां से जीत हासिल की, सरकार उसी की या उसके गठबंधन की बनी। 2015 में यहां से कांग्रेस के सुदर्शन कुमार ने जीत हासिल की और महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2020 में भी सुदर्शन कुमार जीते लेकिन सरकार बनी एनडीए की। तब कुमार ने पाला बदलकर जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी।

सहरसा विधानसभा सीट

सहरसा सीट के वोटर भी बिहार के सियासी मिजाज को पिछले कई चुनाव से पूरी तरह भांपते रहे हैं। यहां से जिस पार्टी या गठबंधन का उम्मीदवार जीतता है, राज्य में सरकार भी उसी की बनती है। पिछली बार यहां से बीजेपी के आलोक रंजन झा ने जीत हासिल की थी।

