Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Assembly Elections Kaimur fighters enter Buxar Rohtas electoral arena
Bihar Elections: बक्सर और रोहतास के चुनावी अखाड़े में उतरे कैमूर के लड़ाके

Bihar Elections: बक्सर और रोहतास के चुनावी अखाड़े में उतरे कैमूर के लड़ाके

संक्षेप: बक्सर विधानसभा सीट से तथागत हर्षवर्धन, रोहतास जिले की दिनारा से आलोक कुमार सिंह और काराकाट से महाबली सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। ये तीनों कैमूर जिले के रहने वाले हैं।

Sat, 18 Oct 2025 07:27 AMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, अखिलेश श्रीवास्तव, रामगढ़ (भभुआ)
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी अखाड़े में कैमूर के लड़ाके पड़ोसी जिलों की सीटों पर अपनी किस्मत आजमाने को उतरे हैं। इससे बक्सर, दिनारा और काराकाट सीट की जंग रोचक होने के आसार हैं। इस लिहाज से बक्सर एवं रोहतास जिले की इन तीनों सीटों पर भी कैमूर के लोगों की नजर है। बक्सर विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रो. केके तिवारी के बेटे तथागत हर्षवर्धन जनसुराज के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। रामगढ़ प्रखंड के खोरहरा गांव निवासी तथागत ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है।

उधर, दिनारा सीट पर हाईवोल्टेज ड्रामा के बाद जदयू ने आलोक कुमार सिंह को टिकट दिया है। आलोक मोहनियां प्रखंड के बघिनी गांव के निवासी हैं। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह के छोटे भाई हैं। पूर्व सांसद महाबली सिंह कैमूर के चैनपुर सीट से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। वह काराकाट सीट से सांसद भी रहे हैं। इस चुनाव में व काराकाट से जदयू प्रत्याशी के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन तीनों प्रमुख सीटों पर कैमूर के लोगों की नजर इसलिए भी है कि अतीत में बाहरी सीटों पर कैमूर के सियासी लड़ाकों ने न केवल चुनाव लड़ा है, बल्कि शानदार सफलताएं हासिल कर देश व प्रदेश की राजनीति में अपना लोहा भी मनवाया है।

बक्सर से दो बार तिवारी और चार बार चौबे सांसद बने

यह अलग बात है कि पहले की सफलताएं विधानसभा चुनाव में नहीं, बल्कि लोकसभा चुनाव में हासिल की गई है। प्रो केके तिवारी वर्ष 1980 व 1984 के बक्सर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। इस दौर में वह राजीव गांधी सरकार में विदेश राज्य मंत्री, उद्योग राज्य मंत्री व सूचना प्रसारण मंत्री की कमान भी संभाले। चैनपुर से ही विधायक बनकर बिहार सरकार में मंत्री पद का दायित्व संभाल चुके लालमुनि चौबे ने तो बक्सर से भाजपा के टिकट पर लगातार चार बार भगवा परचम लहराने का रिकॉर्ड बनाया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पिता-पुत्र भी जीते हैं बक्सर की जंग

लोकसभा चुनाव में जगदानंद सिंह और वर्तमान सांसद सुधाकर सिंह ने राजद के टिकट पर जीते, लेकिन पिता-पुत्र ने यह सफलता तब पाई जब वर्ष 2009 में हुए परिसीमन में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा का हिस्सा बन गया।

महाबली भी काराकाट से जीते हैं

महाबली सिंह ने बसपा से दो बार कैमूर की चैनपुर सीट जीते। दूसरे कार्यकाल के दौरान वह राजद में शामिल हो गए और 2002 में राबड़ी देवी के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री बने। बाद में वह जदयू में शामिल हो गए और 2005 और 2006 के विधानसभा चुनावों में चैनपुर सीट जीती। वर्ष 2009 में जेडी(यू) उम्मीदवार के रूप में काराकाट संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की। वर्ष ​​2014 में वह रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा से यह सीट हार गए और 2019 में उन्होंने कुशवाहा से यह सीट फिर से जीत ली।

(रिपोर्ट- रामगढ़ से अखिलेश श्रीवास्तव)