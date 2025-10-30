Hindustan Hindi News
Bihar Assembly Electins:चुनाव पर विदेशी पर्यटकों की नजर; चीन, जापान, कोरिया के यात्रियों की डिमांड जानिए

Thu, 30 Oct 2025 11:07 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, वसं
Bihar Assembly Electins: बिहार विधानसभा चुनाव अब पूर्वी एशियाई देशों से आने वाले पर्यटकों के बीच भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इन विदेशी मेहमानों के मन में भी इस चुनाव के नतीजों के बाद बनने वाली सरकार को लेकर कौतूहल है। साथ ही वे ऐसे लोगों को जीतते हुए देखना चाहते हैं जो सत्ता में आने के बाद भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास को नया आयाम दे सके। वे वैशाली और केसरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थल के समुचित विकास चाहते हैं।

मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के कोल्हुआ स्थित अशोक स्तंभ और बौद्ध बिहार देखने पहुंचे चीन, जापान, उत्तर और दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तिब्बत और अन्य जगहों के पर्यटकों ने चुनाव को लेकर अपने मनोभावों को बताया। उनका कहना था कि उनके लिए पूरे विश्व में फैले विभिन्न बौद्ध स्थानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैशाली और केसरिया है। ये ऐसी जगहें हैं, जहां से भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सत्य और अहिंसा का प्रचार शुरू किया था। यह आज पूरे भारतीय वांग्मय का महत्वपूर्ण पहलू हैं।

ऐसे ही पर्यटकों में एक दक्षिण कोरिया की चो इन सूक वैशाली के अभिषेक पुष्करणी तालाब व कोल्हुआ में बने तालाब की गंदगी देख अपनी मायूसी जताती हैं। वे इनके सौंदर्यीकरण पर जोर देते हुए कहती हैं कि दोनों उनके धार्मिक महत्व के स्थान से जुड़े हुए हैं। इनकी सफाई कर इनमें कमल का फूल लगाया जाना चाहिए। वहीं, दक्षिण कोरिया की ही निवासी ली सू ना कहती हैं कि यहां आने वाले पर्यटकों में ज्यादातर अधिक उम्र के होते हैं। लेकिन, उनके लिए यहां कोई विशेष प्रबंध नहीं है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसी सरकार हो जो इस दिशा में पहल कर सके। साथ ही कुशीनगर से वैशाली तक के रास्ते में रेस्टोरेंट और शौचालय की समुचित प्रबंध के अलावा बेहतर टॉमा सेंटर वाले आधुनिक अस्पतालों का भी निर्माण कराया जाना चाहिए।

जापान से आए भंते अबि दाइजू का कहना था कि जिस तरह के प्रबंध यूपी, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बौद्ध स्थलों पर देखने को मिलते हैं, कुछ वैसा ही प्रबंध बिहार के गया, नालंदा, वैशाली और केसरिया में भी किया जाना चाहिए। इससे और अधिक संख्या में पर्यटक यहां आएंगे। अभी कहने के बावजूद उनके देश के लोग यहां आने में हिचकते हैं, क्योंकि उनको यहां सुविधाएं कम मिलती हैं।

