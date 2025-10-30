Bihar Assembly Electins:चुनाव पर विदेशी पर्यटकों की नजर; चीन, जापान, कोरिया के यात्रियों की डिमांड जानिए

संक्षेप: Bihar Assembly Electins: दक्षिण कोरिया की ली सू ना कहती हैं कि पर्यटकों में ज्यादातर अधिक उम्र के होते हैं। लेकिन, उनके लिए यहां कोई विशेष प्रबंध नहीं है। हमारी अपेक्षा है कि सरकार इस दिशा में पहल कर सके।

Bihar Assembly Electins: बिहार विधानसभा चुनाव अब पूर्वी एशियाई देशों से आने वाले पर्यटकों के बीच भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। इन विदेशी मेहमानों के मन में भी इस चुनाव के नतीजों के बाद बनने वाली सरकार को लेकर कौतूहल है। साथ ही वे ऐसे लोगों को जीतते हुए देखना चाहते हैं जो सत्ता में आने के बाद भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों के विकास को नया आयाम दे सके। वे वैशाली और केसरिया जैसे महत्वपूर्ण स्थल के समुचित विकास चाहते हैं।

मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के कोल्हुआ स्थित अशोक स्तंभ और बौद्ध बिहार देखने पहुंचे चीन, जापान, उत्तर और दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तिब्बत और अन्य जगहों के पर्यटकों ने चुनाव को लेकर अपने मनोभावों को बताया। उनका कहना था कि उनके लिए पूरे विश्व में फैले विभिन्न बौद्ध स्थानों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वैशाली और केसरिया है। ये ऐसी जगहें हैं, जहां से भगवान बुद्ध ने सबसे पहले सत्य और अहिंसा का प्रचार शुरू किया था। यह आज पूरे भारतीय वांग्मय का महत्वपूर्ण पहलू हैं।

ऐसे ही पर्यटकों में एक दक्षिण कोरिया की चो इन सूक वैशाली के अभिषेक पुष्करणी तालाब व कोल्हुआ में बने तालाब की गंदगी देख अपनी मायूसी जताती हैं। वे इनके सौंदर्यीकरण पर जोर देते हुए कहती हैं कि दोनों उनके धार्मिक महत्व के स्थान से जुड़े हुए हैं। इनकी सफाई कर इनमें कमल का फूल लगाया जाना चाहिए। वहीं, दक्षिण कोरिया की ही निवासी ली सू ना कहती हैं कि यहां आने वाले पर्यटकों में ज्यादातर अधिक उम्र के होते हैं। लेकिन, उनके लिए यहां कोई विशेष प्रबंध नहीं है। हमारी अपेक्षा है कि ऐसी सरकार हो जो इस दिशा में पहल कर सके। साथ ही कुशीनगर से वैशाली तक के रास्ते में रेस्टोरेंट और शौचालय की समुचित प्रबंध के अलावा बेहतर टॉमा सेंटर वाले आधुनिक अस्पतालों का भी निर्माण कराया जाना चाहिए।