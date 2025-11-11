Bihar Exit Polls: एक्सिस, चाणक्य का एग्जिट पोल कल, फेल हो गए थे 2020 में बड़े-बड़े सर्वे

संक्षेप: Bihar Exit Polls 2025: बिहार में दूसरे चरण के मतदान के साथ विधानसभा चुनाव वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। एग्जिट पोल में सीट और अगली सरकार के अनुमान कुछ देर में आएंगे। 2020 में एक्सिस, चाणक्या समेत कई एजेंसी के सर्वे फेल हुए थे।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान का समय खत्म होते ही चुनाव बाद के सर्वेक्षण (एग्जिट पोल) के अनुमान का इंतजार बढ़ गया है। समाचार चैनल और सर्वेक्षण एजेंसियों की टीम चुनाव क्षेत्र से आ रहे डेटा को वोट शेयर और सीट में बदलने में जुटी हैं। कुछ देर में सरकार और सीटों को लेकर अलग-अलग एग्जिट पोल के अनुमान सामने आने लगेंगे। लेकिन हमें इस बार के अनुमान को देखते हुए याद रखना चाहिए कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव में एक्सिस माय इंडिया, टुडेज चाणक्या समेत ज्यादातर नामी सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल फेल हो गए थे। यह खबर 2020 के असली नतीजों से एग्जिट पोल की बेहाली बताएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

2020 के असली नतीजों में नीतीश कुमार के एनडीए को 125 और तेजस्वी यादव के महागठबंधन को 110 सीट मिली थी। नीतीश कुमार को 243 विधायकों वाली विधानसभा में साधारण बहुमत से 3 ज्यादा सीट आई थी, जबकि 12 सीट से तेजस्वी यादव 122 का जादुई आंकड़ा छूने से चूक गए थे। एआईएमआईएम को 5, लोजपा, बसपा और निर्दलीय को 1-1 कुल 8 सीटों पर जीत मिली।

एक्सिस माय इंडिया और टुडेज चाणक्या ने घोषणा की है कि वो एग्जिट पोल के आंकड़े 12 नवंबर यानी बुधवार को जारी करेगी। बाकी एजेंसी और चैनल अपने नंबर धीरे-धीरे जारी कर रहे हैं, जिसे आप लाइव हिन्दुस्तान पर चेक कर सकते हैं।

Bihar AXIS My India Exit Poll 2020 चुनाव सर्वे की चर्चित एजेंसी एक्सिस माय इंडिया ने 2020 में तेजस्वी के महागठबंधन को 139-161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को महज 69-91 सीटें मिलती दिखाई गई थीं। लोजपा, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस और अन्य तीनों को 3-5 सीटें अलग-अलग मिलने की बात कही गई थी। रिजल्ट ने महागठबंधन सरकार बनने के अनुमान ध्वस्त कर दिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के गठबंधन को दी गई सीट रेंज 3-5 ही सटीक रही।

Bihar Today's Chanakya Exit Poll 2020 चर्चित चुनाव एजेंसी टुडेज चाणक्या के अनुमान की तो और भयानक दुर्गति हुई थी। इस एजेंसी ने तेजस्वी के महागठबंधन को 180 सीट, नीतीश के एनडीए को 55 और अन्य को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था। असली नतीजों में 74 सीट तो अकेले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले आई जबकि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) भी 43 सीट तक पहुंच गई। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी का खिताब तो हासिल किया, लेकिन सरकार नहीं बना सकी।

Bihar C-Voter Exit Poll 2020 सर्वे की बहुत पुरानी एजेंसी सी-वोटर का अनुमान उलटा तो निकला, लेकिन उसके नंबर बहुत अतिरेक वाले नहीं थे, इसलिए वो असली नतीजों के आस-पास ही रहे। सी-वोटर ने महागठबंधन को 120, एनडीए को 116, लोजपा को 1 और अन्य को 6 सीटें दी थी। इसमें लोजपा की 1 सीट तो सही रही। अन्य की भी 6 लगभग सच के करीब रही। लेकिन महागठबंधन और एनडीए की सीटों के अनुमान गलत निकले।

Bihar DVResearch Exit Poll 2020 डीवी रिसर्च नाम की एजेंसी ने 2020 के चुनाव में बहुत करीबी मुकाबले का अनुमान लगाया था। इस सर्वे में एनडीए को 110-117 सीट दी गई थी, जो असली नतीजों से कम साबित हुई। सर्वे ने महागठबंधन को 108-123 सीटें दी थी, जो नतीजों में 110 सीट आई। लोजपा को इस सर्वे ने 4 से 10 सीट तक मिलने का अनुमान लगाया था, जिसे मात्र 1 सीट मिली। अन्य को 8-23 सीट दी गई थी, जो निचले स्तर पर लोजपा को गिनकर ठीक दिखी।

Bihar Jan Ki Baat Exit Poll 2020 जन की बात नाम की एजेंसी ने 2020 के बिहार चुनाव में ज्यादातर एजेंसियों की तरह तेजस्वी के महागठबंधन को बढ़त दिखाई थी, इसलिए यह सर्वे भी गलत साबित हुई। इस सर्वे में एनडीए को 91-117, महागठबंधन को 118-138, लोजपा को 5-8 और अन्य को 3-5 सीट दी गई थी। सर्वे का नंबर ना किसी गठबंधन में ठीक निकला, ना किसी पार्टी के लिए सटीक साबित हुआ।

Bihar ETG Research Exit Poll 2020 ईटीजी रिसर्च एजेंसी ने भी तेजस्वी को नीतीश से बढ़त दी थी लेकिन रिजल्ट ने सर्वे को गलत बना दिया। इस सर्वे में एनडीए को 108-120, महागठबंधन को 114-126, लोजपा को 2-5 और अन्य को 5-8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था।

दो एग्जिट पोल में दिखी थी एनडीए सरकार, असली नतीजों के आस-पास ही रहे नंबर ऐसा नहीं है कि सारे एग्जिट पोल फेल ही हुए लेकिन सारी नामचीन सर्वे कंपनियों के अनुमान तो गलत ही निकले। नीतीश और एनडीए की सरकार बनने का अनुमान दो सर्वे में था और वो दोनों असली नतीजों के नंबर के आसपास रहे।

Bihar P Marq Exit Poll 2020 पॉलिटिक मार्कर यानी पी मार्क नाम की एजेंसी ने 2020 के एग्जिट पोल में एनडीए को 123-135, महागठबंधन को 104-115, लोजपा को 0-1 और अन्य को 0-10 सीटों का अनुमान लगाया था। एनडीए 125, महागठबंधन 110, लोजपा- 1 और अन्य 7 रहे थे।