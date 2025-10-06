Bihar Elections Date LIVE: पटना मेट्रो के भूमिगत मार्ग का कार्यारंभ करेंगे सीएम नीतीश

Bihar Elections Date LIVE: बिहार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच आज निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसी उम्मीद है कि दोपहर के बाद चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी पटना में दो दिवसीय दौरे के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में रविवार को बताया था कि चुनाव और उसके चरणों की घोषणा जल्द होगी।

सूत्रों की मानें तो सोमवार दोपहर बाद बिहार चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के लोगों से अपील की कि लोक आस्था के महापर्व छठ की तरह चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में उत्साहपूर्वक मनाएं। मतदान अवश्य करें।

इधर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आज पटना में मेट्रो का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले डिपो का उद्घाटन करेंगे इसके बाद मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री स्वयं मेट्रो पर सवार होकर न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों पटना मेट्रो कॉरिडोर-1 के भूमिगत मार्ग का कार्यारंभ भी होगा।