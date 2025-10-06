6 Oct 2025, 09:24:24 AM IST
Bihar Elections Date LIVE: बिहार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच आज निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसी उम्मीद है कि दोपहर के बाद चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी पटना में दो दिवसीय दौरे के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में रविवार को बताया था कि चुनाव और उसके चरणों की घोषणा जल्द होगी।
सूत्रों की मानें तो सोमवार दोपहर बाद बिहार चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ज्ञानेश कुमार ने बिहार के लोगों से अपील की कि लोक आस्था के महापर्व छठ की तरह चुनाव को लोकतंत्र के महापर्व के रूप में उत्साहपूर्वक मनाएं। मतदान अवश्य करें।
पढ़ें: बिहार चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा आज होने के आसार, बोले आयुक्त- जरूर वोट करें
इधर विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आज पटना में मेट्रो का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले डिपो का उद्घाटन करेंगे इसके बाद मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। ऐसी संभावना है कि मुख्यमंत्री स्वयं मेट्रो पर सवार होकर न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के हाथों पटना मेट्रो कॉरिडोर-1 के भूमिगत मार्ग का कार्यारंभ भी होगा।
Bihar Elections Date LIVE: पटना मेट्रो के भूमिगत मार्ग का कार्यारंभ करेंगे सीएम नीतीश
पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों पटना मेट्रो कॉरिडोर-1 के भूमिगत मार्ग का कार्यारंभ भी होगा। यह कार्यक्रम नेहरू पथ स्थित विकास भवन के परिसर में होगा, जिसमें जंक्शन से रुकनपुरा और मीठापुर तक 9.35 किमी में टनल तैयार होगा।
6 Oct 2025, 09:11:02 AM IST
Bihar Elections Date LIVE: पटना में पहली बार दौड़ेगी मेट्रो
पटना में सोमवार को पहली बार मेट्रो दौड़ेगी। फिलहाल रेड लाइन के तीन स्टेशनों के बीच वॉकी-टॉकी के सहारे मेट्रो का परिचालन होगा। नगर विकास एवं आवास विभाग और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने तैयारियां पूरी कर ली है। उद्घाटन से पहले स्टेशनों को भी सजाया गया है।