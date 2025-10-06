Bihar assembly Elections Date ECI countdown nomination voting results schedule Patna Metro inauguration LIVE updates Bihar Elections Date LIVE: नीतीश आज पटना मेट्रो चला देंगे, 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar assembly Elections Date ECI countdown nomination voting results schedule Patna Metro inauguration LIVE updates

Bihar Elections Date LIVE: नीतीश आज पटना मेट्रो चला देंगे, 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान

चुनाव आयोग शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों का ऐलान कर देगा। संभावना है कि मतदान दो चरण में हैं और पहले चरण की वोटिंग छठ पर्व के बाद हो। सुबह 11 बजे सीएम नीतीश कुमार पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे।

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:27 AM
share Share
Follow Us on
Bihar Elections Date LIVE: नीतीश आज पटना मेट्रो चला देंगे, 4 बजे बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग शाम 4 बजे कर देगा। आयोग ने संवाददाता सम्मेलन बुलाया है, जिसमें मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार नामांकन, मतदान और चुनाव परिणाम की तारीखों का ऐलान करेंगे। संभावना है कि चुनाव आयोग दो चरणों में मतदान कराए, जिसमें पहले चरण की वोटिंग छठ पर्व के ठीक बाद हो। ज्ञानेश कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त रविवार को ही पटना से दो दिन के दौरे के बाद दिल्ली लौटे थे। मौजूदा विधानसभा का गठन 16 नवंबर 2020 को हुआ था, इसलिए उससे पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा।

बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और विपक्षी दलों के महागठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। गठबंधन दलों के नेता एक महीने से सीट शेयरिंग को लेकर तारीख पर तारीख दे रहे हैं लेकिन काम बन नहीं रहा है। रविवार को पटना में एनडीए के नेताओं से भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की तो तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की भी बैठक हुई।

Bihar Elections Date LIVE: शाम 4 बजे बिहार में चुनाव का ऐलान, दो चरणों में मतदान की संभावना

विधानसभा चुनाव के कार्यक्रमों के ऐलान के बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उससे पहले आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो का उद्घाटन कर देंगे। मेट्रो का परिचालन अभी तीन स्टेशनों के बीच ही होगा। फिलहाल मेट्रो ट्रेन 4.3 किलोमीटर लंबी लाइन पर आईएसबीटी (बस टर्मिनल) से जीरो माइल और भूतनाथ कुल तीन स्टेशनों के बीच दौड़ेगी। राज्य सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा था कि इस पर काम लगातार जारी रहेगा और महीने दर महीने नए-नए स्टेशन जोड़े जाएंगे।

पटना मेट्रो की ब्लू लाइन पर 12 जबकि रेड लाइन पर 14 स्टेशन होंगे

पटना मेट्रो की दो लाइन बन रही है। जिस हिस्से में आज तीन स्टेशन चालू हो रहे हैं, उसको ब्लू लाइन नाम दिया गया है और इसमें पटना जंक्शन से आईएसबीटी के बीच कुल 12 स्टेशन होंगे। दूसरी लाइन को रेड लाइन नाम दिया गया है, जिसमें दानापुर कैंट से खेमनीचक तक कुल 14 स्टेशन होंगे।