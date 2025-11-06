Hindustan Hindi News
RJD का दावा बिल्कुल झूठा; बिजली कटौती के आरोप पर भड़का चुनाव आयोग

संक्षेप: bihar assembly elections 2025: बिहार चुनाव के पहले चरण में आरजेडी ने बिजली कटौती के आरोप लगाए जिस पर चुनाव आयेग ने दावे को झूठा और भ्रामक बताया।

Thu, 6 Nov 2025 01:54 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
bihar assembly elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी ने कुछ बूथों पर बिजली काटे जाने का गंभीर आरोप लगाया, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार ने इसे पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया। आयोग ने कहा कि वोटिंग शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चल रही है, किसी तरह की रुकावट नहीं है।

गौरतलब है कि मतदान के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने आरोप लगाया कि महागठबंधन के मज़बूत बूथों पर बिजली जानबूझकर काटी जा रही है, ताकि वोटिंग की रफ्तार धीमी की जा सके। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव आयोग से त्वरित कार्रवाई की मांग की। आरजेडी ने लिखा, “पहले चरण के मतदान के दौरान महागठबंधन के मजबूत बूथों पर जानबूझकर बिजली काटी जा रही है ताकि मतदान की गति धीमी हो। कृपया चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले।”

आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक: चुनाव आयोग

हालांकि, कुछ ही घंटों बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) बिहार की ओर से जवाब आया। आयोग ने कहा, “यह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है। पूरे राज्य में मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक प्रोटोकॉल का पालन कर रहा है।”

आयोग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पोस्ट कर आरजेडी के दावों को ग़लत प्रचार करार दिया और मतदाताओं से अपील की कि वे बिना किसी भ्रम के मतदान करें।

121 सीटों पर आज मतदान

पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें 3.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी, जबकि कुछ नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा कारणों से मतदान का समय 5 बजे तक रखा गया है। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर है जिसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव, भाजपा के सम्राट चौधरी और मंगल पांडेय, वहीं जेडीयू के श्रवण कुमार और विजय चौधरी भी मैदान में हैं।

