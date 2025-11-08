Bihar Election 2025 LIVE: बिहार पर गर्व है, आपके लिए मेरे दिल में जगह, सीतामढ़ी में मोदी ने भरी हुंकार

संक्षेप: Bihar Election 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव प्रचार चरम पर है। पीएम मोदी ने सीतामढ़ी की रैली में कहा कि विपक्षियों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। अमित शाह, प्रियंका, नीतीश, तेजस्वी, योगी समेत कई बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां आज बिहार के विभिन्न जिलों में हो रही हैं।

मैBihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने सीतामढ़ी की रैली में कहा कि पहले चरण के मतदान से विपक्षियों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के दो दिन बच गए हैं। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को को है जिसके लिए 9 नवंबर की शाम को प्रचार का शोर थम जाएगा। इसे देखते हुए एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम नीतीश कुमार, गृह मंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, यपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्वी यूपी सीएम अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हैं। इधर चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान का फाइनल फिगर जारी कर दिया है जो 65.8 प्रतिशत है। इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन और लालू यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की पटना एयरपोर्ट पर मुलाकात की चर्चा से कयासों का बाजार गर्म है। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच टकराव तेज हो गया है। भागलपुर में दो सीटों पर राजद और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी तो राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर क्या क्या घट रहा है पल पल की खबरों के लिए बने रहें लाइव हिन्दुस्तान के साथ…

11:49 AM - Bihar Election 2025 LIVE:अब दिल्ली निकले 100 पैसे आपके खाते में पहुंचते हैं Bihar Election 2025 LIVE: नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी वालों ने बिहार को विकास के नाम पर लूटा। दिल्ली से चले पैसे रास्ते में लुट जाते थे। मोदी ने खाता खोल दिया और अब दिल्ली से चले पूरे पैसे आपके खाते में पहुंचते हैं। बिहार विकास की नई रफ्तार पकड़ चुका है। नई सरकार बनने के बाद इसे और तेज किया जाएगा।

11:44 AM - Bihar Election 2025 LIVE: मोदी के दिल में आपके लिए भरपूर जगह Bihar Election 2025 LIVE: पीएम ने बिहार के युवाओं से कहा कि मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है। दरअसल पंडाल से बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े थे। पंडाल में जगह नही होने पर पीएम ने कहा कि जहां हैं वहीं से सुनें। पंडाल में जगह नहीं है तो क्या हुआ, मोदी के दिल में स्थान है। बिहार की एक करोड़ चालीस लाख बहनों के खाते में दस दस हजार रुपए पहुंच गए हैं। इसी दिन के लिए मोदी ने उनके खाते खुलवाए।

11:42 AM - Bihar Election 2025 LIVE: मुझे बिहार पर गर्व है: मोदी Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया भारत की चीजों का बाजार बने और उसमें बिहार का स्थान हो। हमारी सरकार इस लक्ष्य से काम कर रही है। मुझे बिहार पर गर्व है। बिहार का मखाना दुनिया भर में डंका मचा रहा है। यहां की मछलियां देश के कई राज्यों में भेजी जाती हैं। कई बड़े बड़े लोग(राहुल गांधी) बिहार में आकर मछली पकड़ते हैं। पानी में डूबने का प्रयास किया।

11:38 AM - Bihar Election 2025 LIVE: एनडीए जो कहता है वह पूरा करता है Bihar Election 2025 LIVE: सीतामढ़ी से पीएम मोदी ने हुंकार भरी। कहा कि बीजेपी और एनडीए जो कहता है वह पूरा करता है। बिहार में निवेश पर सरकार का फोकस है। बिहार के विकास का रास्ता एनडीए ने अपने मेनिफेस्टो में बता दिया है। मोदी आपके श्रम, सामर्थ्य और आपकी कला का ब्रांड एम्बेसडर है।

11:34 AM - Bihar Election 2025 LIVE: आरजेडी वाले उद्योगों की एबीसी नहीं जानते Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने कहा है कि आरजेडी और जंगलराज वाले उद्योगों की एबीसी भी नहीं जानते, बल्कि उन पर ताला लगाना जानते हैं। उनके मुंह से विकास की बात सफेद झूठ है। वे बिहार का भला नहीं कर सकते। उनके राज में लोगों का सरकार से भरोसा ही उठ गया था। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार ने टूटा हुआ भरोसा लौटाया है।

11:31 AM - Bihar Election 2025 LIVE: हमारा बच्चा जज, डॉक्टर इंजीनियर बनेगाः मोदी Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में कट्टा वालों के लिए कोई जगह नहीं है। यहां स्टार्टअप की जगह है। यहां के बच्चे रंगदार नहीं बल्कि, इंजीनियर, डॉक्टर, जज बनेंगे। वे अपने संतानों को मंत्री और आपके बच्चों को रंगदार बनाना चाहते हैं।

11:24 AM - Bihar Election 2025 LIVE: तीन मिनट में कईयों की नींद उड़ा दी Bihar Election 2025 LIVE: सीतामढ़ी की जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आपने जिस जोश का परिचय दिया है उससे कईयों की नींद उड़ गई है। विपक्षी सदमें आ गए हैं।

11:23 AM - Bihar Election 2025 LIVE: पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दियाः मोदी Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी ने सीतामढ़ी ने कहा कि बिहार की जनता ने पहले चरण के मतदान में कमाल कर दिया। महागठबंधन को 65 वोल्ट का झटका लगा है। नौजवानों और माताओं ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। बिहार की जनता को नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार।

11:16 AM - Bihar Election 2025 LIVE: पीएम मोदी पहुंचे सीतामढ़ी, जोरदार स्वागत Bihar Election 2025 LIVE: पीएम नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अभियान पर सीतामढ़ी पहुंच गए हैं। जिले के डुमरा हवाई अड्डा मैदान में उनकी जनसभा है।

11:11 AM - Bihar Election 2025 LIVE: बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा Bihar Election 2025 LIVE: जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार पर भरोसा किया है। चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब के आरोपी राजद को जनता ने नकार दिया है। राहुल गांधी कुछ भी कर लें लेकिन उनपर किसी को ऐतबार नहीं है। चारों ओर एनडीए की लहर है। महागठबंधन का सूपरा साफ हो जाएगा।

11:08 AM - Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में प्रो-इन्कंबेंसी, मजबूती से लौटेगी नीतीश सरकार Bihar Election 2025 LIVE: बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की बनेगी। सरकार के पक्ष में जमकर मतदान हुआ है। 14 नवम्बर को महागठबंधन के लोग ठंडा जाएंगे और बाल नोचने लगेंगे। हार का डर सता रहा है तो वोट चोरी नैरेटिव सेट कर रहे हैं।

11:04 AM - Bihar Election 2025 LIVE: वोट चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन सरकार बनेगीः कन्हैया Bihar Election 2025 LIVE: कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने दावा किया है कि बिहार चुनाव में वोटों की चोरी नहीं हुई तो महागठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी के सब नेता अमित शाह के कृपा पात्र हैं। पहले चरण में अच्छा मतदान हुआ। दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग होगी और बिहार बदलेगा।

11:01 AM - Bihar Election 2025 LIVE: नीतीश ही बनेंगे सीएमः राजनाथ सिंह Bihar Election 2025 LIVE: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव मैदान में है और चुनाव बाद उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष के सवाल का जवाब दिया।

10:54 AM - Bihar Election 2025 LIVE: इमोशल हुए तेज प्रताप, बहुरूपिया किसे कहा? Bihar Election 2025 LIVE: तेज प्रताप यादव ने कहा कि जयचंदों की साजिश से उन्हें राजद से बाहर कर दिया गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असली मालिक जनता है। उन्होंने बहुरूपिया कहकर राजद नेताओं पर निशाना साधा। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच सियासी टकराव अब खुलकर सामने आ गया है।

10:23 AM - Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी: मुकेश सहनी Bihar Election 2025 LIVE: बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। इसके नेता तेजस्वी होंगे। प्रथम चरण के चुनाव में महागठबंधन को 80 सीटें मिलने वाली है। महागठबंधन के पक्ष में लोगों ने खूब वोट दिया है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने यह दावा किया है।

10:21 AM - Bihar Election 2025 LIVE: जंगलराज का डर दिखा मोदी मांग रहे वोट, प्रशांत किशोर बोले Bihar Election 2025 LIVE: प्रशांत किशोर ने कहा है कि पीएम के पास अपना कुछ बताने के लिए नहीं है। इसलिए राजद के जंगलराज का डर दिखाकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन, अब जनता को जन सुराज का एक सही विकल्प मिल गया है।

10:18 AM - Bihar Election 2025 LIVE: पहले चरण का फाइनल आंकड़ा जारी, कुल 65.08 प्रतिशत मतदान Bihar Election 2025 LIVE: चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का फाइनल आंकड़ा जारी कर दिया है। कुल 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ है। पहले चरण में मतदाताओं ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वोटिं में महिलाओं और युवाओं ने काफी दिलचस्पी दिखाई है।

10:16 AM - Bihar Election 2025 LIVE: गयाजी बना सियासी अखाड़ा, नीतीश, योगी, तेजस्वी की रैलियां Bihar Election 2025 LIVE: विश्व की धर्मनगरी के रूप में प्रतिष्ठित गया जी में आज सियायी दंगल होने वाला है। एनडीए से बिहार सीएम नीतीश कुमार तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां करेंगे। दूसरी ओर महागठबंधन बिहार के सीएम फेस तेजस्वी यादव भी गयाजी में अपना सियासी कार्ड खेलेंगे।

10:12 AM - Bihar Election 2025 LIVE: पूर्णिया में प्रियंका और अखिलेश की जनसभा Bihar Election 2025 LIVE: महागठबंधन के स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आज बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और यूपी के पूर्व सीएम पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे।

10:10 AM - Bihar Election 2025 LIVE: अमित शाह की सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में रैलियां Bihar Election 2025 LIVE: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पूरी ताकत से बिहार चुनाव में जुट गए हैं। मिशन 160 की कामयाबी के लिए कई दिनों से बिहार में कैंप कर रहे हैं। आज सुपौल, कटिहार और पूर्णिया में उनकी रैलियां हैं। शुक्रवार को भी शाह ने कई चुनावी सभाएं की।

10:05 AM - Bihar Election 2025 LIVE: तेजस्वी यादव की 18 रैलियां Bihar Election 2025 LIVE: नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज खगड़िया, गयाजी समेत विभिन्न जिलों में 18 चुनावी रैलियां करने वाले हैं। राजद नेता महागठबंधन उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे और बिहार में तेजस्वी सरकार बनाने की अपील करेंगे। हालांकि वे दावा करते हैं कि अबकी बार उनकी सरकार बनेगी और 18 नवम्बर को शपथ ग्रहण करेंगे।

10:02 AM - Bihar Election 2025 LIVE: भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज सीटों पर कांग्रेस और राजद आमने-सामने Bihar Election 2025 LIVE: भागलपुर की कहलगांव सीट और सुल्तानगंज विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के दल राजद और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दोनों दलों ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार अजीत शर्मा और ललन यादव के लिए वोट मांग रहे हैं तो तेजस्वी यादव राजद कैंडिडेट के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इससे कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच उहापोह की स्थिति है।