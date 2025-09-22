Bihar Assembly Election When is Voting Day Speculation on high amid Full ECI bench likely to visit Bihar next week बिहार में वोटिंग कब? चुनाव आयोग के इस कदम से मतदान की तारीखों पर अटकलें तेज, Bihar Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Assembly Election When is Voting Day Speculation on high amid Full ECI bench likely to visit Bihar next week

बिहार में वोटिंग कब? चुनाव आयोग के इस कदम से मतदान की तारीखों पर अटकलें तेज

पांच साल पहले यानी 2020 में तीन चरणों में बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को कराई गई थी। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को कराया गया था।

Pramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 07:30 AM
share Share
Follow Us on
बिहार में वोटिंग कब? चुनाव आयोग के इस कदम से मतदान की तारीखों पर अटकलें तेज

बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा, राजनीतिक गहमागहमी के बीच यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव कब होंगे और कितने चरणों में होंगे। इस बीच, खबर आई है कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार आयोग के दल-बल के साथ इस हफ्ते बिहार का दौरा करने जा रहे हैं। ET की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ आगामी सप्ताह बिहार का दौरा कर सकती है। CEC के इस दौरे के साथ ही राज्य में विधानसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि त्योहारों के मौसम को ध्यान में रखते हुए और 22 नवंबर तक नई विधानसभा का गठन होने की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग दशहरा (2 अक्टूबर) और दिवाली (19 अक्टूबर) के बीच चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि छठ पूजा भी चुनावी कैलेंडर के बीच में पड़ सकता है। अगले महीने 25-28 अक्टूबर के बीच लोक आस्था का महापर्व छठ है।

ये भी पढ़ें:24 सितंबर को सोनिया, राहुल, खड़गे पटना में; बिहार में खोई जमीन तलाश रही कांग्रेस

30 सितंबर को प्रकाशित होनी है अंतिम मतदाता सूची

चुनाव आयोग की तारीखों का ऐलान बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण पर भी निर्भर है क्योंकि अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होनी है। माना जा रहा है कि इन बाधाओं को पार करने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के दल-बल समेत बिहार का दौरा करने की खबरों ने इन अटकलों पर चर्चा तेज कर दी है। बता दें कि पांच साल पहले यानी 2020 में तीन चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को कराई गई थी। दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को कराया गया था।

ये भी पढ़ें:नीतीश ने 49 लाख स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 2920 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए

दशहरा बाद राष्ट्रीय स्तर पर SIR

ET की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दशहरे के तुरंत बाद, आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चुनाव आयोग एसआईआर को एक साथ सभी राज्यों में शुरू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि बाढ़ से तबाह हुए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों में एसआईआर कराने की तारीख बाद में तय की जाएगी क्योंकि राज्य का प्रशासनिक अमला फिलहाल राहत और पुनर्वास कार्यों में व्यस्त है और इस अभ्यास के लिए आवश्यक कर्मचारियों को तुरंत तैनात नहीं किया जा सकता।

ये भी पढ़ें:चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, उत्तराखंड के 11 और राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द

इसी तरह, कई अन्य राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए, वहां भी फिलहाल SIR नहीं कराया जाएगा। अगले 2-3 महीनों में आठ राज्यों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। आयोग सूत्रों के मुताबिक, ऐसे राज्यों में अलग समय पर एसआईआर कराया जाएगा।