Bihar Assembly Election: छठ बाद 6 और 11 नवंबर को वोटिंग, पर्व में घर आए बिहारी मनाएंगे लोकतंत्र का महापर्व

Bihar Assembly Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राज्य की सभी 243 विधानसभी सीटों पर दो चरणों में चुनाव होने वाले वाले हैं। छठ पूजा के बाद 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान कराया जाएगा। वोटों की काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। तारीखों के ऐलान में निर्वाचन आयोग ने बिहार के विश्वप्रसिद्ध छठ महापर्व का खास खयाल रखा है। माना जा रहा है कि छठ के समय चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत में सुधार होगा। दूसरे राज्यों में रहने वाले बिहार वासी पर्व मनाने के साथ-साथ लोकतंत्र के महापर्व में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। वर्तमान 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 नवम्बर 2025 तक है। उससे पहले चुनाव संबंधित सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी।

पहले चरण का चुनाव को जबकि दूसरे चरण में को वोटिंग कराई जाएगी। मतगणना की तारीख है। 23 नवम्बर तक 18वीं विधानसभा का गठन कर लिया जाएगा।

इससे पहले चुनाव आयोग की टीम ने तीन दिनों तक कैंप किया था। मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार को पटना पहुंची तीन सदस्यीय टीम ने पहले राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। उसके बाद राज्य व जिला प्रशासन के अलावे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मैराथन बैठकों का दौर चला। रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से संबंधित अहम जानकारियां दी। सोमवार को दिल्ली में ज्ञान भवन से निर्वाचन आयोग ने पूरे प्रोग्राम का ऐलान किया। बिहार चुनाव से निर्वाचन आयोग 17 नए बदलावों को लागू कर रहा है।