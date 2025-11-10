Bihar Election: बिहार चुनाव में राहुल गांधी का कितना असर? Gen Z का नाम लेकर प्रशांत किशोर क्या बोले

संक्षेप: Bihar Election: रविवार को प्रशांत किशोर मीडिया से बातचीत में कहा है कि, 'यह बहुत अच्छी बात है कि बिहार की जनता ने परिवर्तन की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। अब एक नई व्यवस्था आयेगी जो राज्य की समस्याओं को ईमानदारी से सुलझाने के लिए काम करेगी।'

Bihar Election: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी का खास असर नहीं होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि राहुल को राज्य के बारे में जानकारी नहीं है और वह यहां सिर्फ घूमने आते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता राहुल की नहीं सुन रही है, तो Gen Z क्यों सुनेगा। कांग्रेस सांसद ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए Gen Z का जिक्र किया था। बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण का मतदान होने जा रहा है और 14 नवंबर को मतगणना होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई को दिए इंटरव्यू में किशोर ने कहा, 'राहुल गांधी को यहां कि कितनी जानकारी है। राहुल गांधी यहां आते हैं, घूमते हैं, कुछ शो बाइट्स करते हैं और फिर चले जाते हैं।' उन्होंने कहा, 'जब बिहार के लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं, तो Gen Z उन्हें क्यों सुनेगा। Gen Z बिहार में कोई एक समान समूह नहीं है, जो किसी के कहने पर या आकलन पर हरकत में आएगा।'

उन्होंने कहा कि नेपाल में Gen Z के प्रदर्शन के बाद लोग उत्साहित हैं। किशोर ने कहा, 'बिहार बहुत ही ज्यादा राजनीतिक जगह है। यह बेंगलुरु की तरह नहीं है। लोगों को पास कपड़े, भोजन, नौकरियां नहीं है, लेकिन यहां लोग राजनीति को लेकर बेहद आशावादी हैं। इसका नतीजा यह है कि लोग काम छोड़ रहे हैं और दिन रात राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी के आह्वान करने से यहां क्रांति होगी।'

कांग्रेस के असर पर क्या बोले जन सुराज नेता ने कहा, 'मैंने उस समय कहा था कि कांग्रेस बिहार में राजद की फॉलोअर है। वो देश की बड़ी पार्टी हैं। वो देश में विपक्ष के नेता हैं। वो गांधी परिवार से हैं, तो यह स्वभाविक है कि मीडिया उन्हें कवर करेगा।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन बिहार के नजरिए से देखें तो यहां कांग्रेस की कोई मौजूदगी नहीं है। कांग्रेस कोई फैक्टर नहीं है। कांग्रेस की कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस क्या कर रही है। कांग्रेस का थोड़ा सा असर है। राजनीतिक रूप से देखें, तो सीमांचल में थोड़ा है। सीमांचल में मुझे लगता है कि आज भी मुसलमानों का झुकाव राजद से ज्यादा कांग्रेस की तरफ है।'