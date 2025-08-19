राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे तेजस्वी यादव, पर बिहार के CM पर कांग्रेस क्यों है चुप

राहुल गांधी को राजद नेता ने ऐसा व्यक्ति बताया जिसने 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रातों की नींद हराम' कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा, 'आगामी विधानसभा चुनाव में हमें राज्य में राजग की 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकना है और आगे जब भी लोकसभा चुनाव होगा हम लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।'

विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार की गलियों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया जा रहा है। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल को पीएम बनाने की बात कही है। खास बात है कि अब तक राहुल या कांग्रेस सांसद की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर राजद नेता के समर्थन में कोई ऐलान नहीं किया है। राज्य में साल के अंत में चुनाव होने हैं।

नवादा में कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के तीसरे दिन एक रैली को संबोधित करते हुए यादव ने विधानसभा चुनाव में राज्य से NDA सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'बिहार में राजग सरकार को उखाड़ फेंकना है। आगे जब भी लोकसभा चुनाव होगा, हम लोग राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।'

क्यों हिचकिचा रही है कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस, आरजेडी, वीआईपी, सीपीआई (माले) मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि, पार्टियों के बीच अब तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हो सका है। ऐसे में कांग्रेस की हिचकिचाहट की एक वजह सीट बंटवारा भी हो सकती है। फिलहाल, इसे लेकर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

तेजस्वी खुद को बता रहे कप्तान! महागठबंधन के दलों के बीच अब तक 5 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ है। इंडिया टुडे के अनुसार, तेजस्वी कई मौकों पर यह कह चुके हैं कि वह ही बिहार में गठबंधन की अगुवाई करेंगे।