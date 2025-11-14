Bihar Result Live: महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव तक नहीं लड़ पाया। कई सीटों पर एक से ज्यादा घटक दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। फ्रेंडली फाइट वाली ज्यादातर सीटों पर उसे इसका नुकसान झेलना पड़ा है और एनडीए उम्मीदवारों की जीत का रास्ता आसान होता दिख रहा है।

बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की प्रचंड लहर दिख रही है। रुझानों में नीतीश कुमार की अगुआई में एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'नौकरी वाली सरकार' के वादे और बदलाव की बयार के दावे करने वाले महागठबंधन को जनता नकारती दिख रही है। विपक्षी गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो घोषित कर रखा था लेकिन जब एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जीत की उम्मीद तो बेमानी ही थी। कई ऐसे सीटें रहीं जहां महागठबंधन की एकता छिन्नभिन्न हुई। गठबंधन धर्म के चिथड़े उड़े। फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक ही सीट पर महागठबंधन के अलग-अलग घटक दलों के अपने-अपने उम्मीदवार उतारे गए। एक निगाह इन फ्रेंडली फाइट वाली सीटों के रुझान और नतीजों पर।

नरकटियागंज नरकटियागंज से आरजेडी के दीपक यादव ताल ठोक रहे थे तो कांग्रेस से शाश्वत केदार भी जोर लगा रहे थे। इस आपसी लड़ाई का सीधा फायदा एनडीए को जाता दिख रहा है। ताजा रुझान में बीजेपी के संजय कुमार पाण्डेय )27243 वोट) यहां से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के दीपक यादव (24585 वोट) हैं। कांग्रेस के शाश्वत केदार (1230 वोट) कहीं लड़ाई में ही नहीं हैं लेकिन वह आरजेडी का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं।

सिकंदरा सिकंदरा सीट में आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे। ताजा रुझान में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी (10111 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रफुल्ल कुमार मांझी (8529 वोट) चल रहे हैं। कांग्रेस के विनोद कुमार चौधरी (248 वोट) कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे।

वैशाली वैशाली में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट थी। ताजा रुझानों में जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल (16556 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी उम्मीदवार अजय कुमार कुशवाहा (14214 वोट) हैं। कांग्रेस के संजीव सिंह (3462 वोट) तीसरे नंबर पर हैं।

राजापाकर राजापाकर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझान में यहां से जेडीयू के महेंद्र राम (15029 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी (5387 वोट) हैं। सीपीआई के मोहित पासवान (3745 वोट) तीसरे नंबर पर हैं।

बछवाड़ा बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। यहां भी इसका महागठबंधन को सीधा नुकसान होता दिख रहा है। ताजा रुझान में यहां से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता (19844 वोट) आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास (17784 वोट) दूसरे नंबर पर हैं और सीपीआई के अवधेश कुमार राय (4395 वोट) तीसरे नंबर पर रहे।

बिहार शरीफ बिहार शरीफ में भी महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट थी। यहां से कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार (12463 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ओमैर खान (4361 वोट) हैं। सीपीआई के शिव कुमार यादव (276 वोट) कहीं लड़ाई में ही नहीं हैं।

गौरा बौराम गौरा बौराम में आरजेडी के साथ-साथ उसकी सहयोगी वीआईपी ने भी उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझान के मुताबिक यहां से बीजेपी के सुजीत कुमार (7537 वोट) आगे चल रहे हैं। आरजेडी के अफजल अली खान (5748 वोट) दूसरे नंबर पर हैं। वीआईपी के संतोष साहनी (48 वोट) का कोई असर नहीं दिख रहा।

कहलगांव बिहार की कहलगांव विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट थी। यहां से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझानों के मुताबिक कहलगांव से आरजेडी के रजनीश भारती (18944 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के शुभ आनंद मुकेश (11552 वोट) दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस के प्रवीण सिंह (2610 वोट) तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।

पिपरा, सीट नंबर 17 बिहार विधानसभा की सीट नंबर 17 पिपरा में सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। यहां से ताजा रुझान में बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव (19856 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर सीपीएम के राजमंगल प्रसाद (16142 वोट) हैं। कांग्रेस के अमित कुमार कुशवाहा को सिर्फ 370 वोट मिले हैं।