Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsBihar Assembly Election result who leads on friendly fight seats within the Grand Alliance narkatiaganj bihar sharif
Bihar Result Live: महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे?

Bihar Result Live: महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट वाली सीटों पर कौन आगे, कौन पीछे?

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव तक नहीं लड़ पाया। कई सीटों पर एक से ज्यादा घटक दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। फ्रेंडली फाइट वाली ज्यादातर सीटों पर उसे इसका नुकसान झेलना पड़ा है और एनडीए उम्मीदवारों की जीत का रास्ता आसान होता दिख रहा है। 

Fri, 14 Nov 2025 11:45 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए की प्रचंड लहर दिख रही है। रुझानों में नीतीश कुमार की अगुआई में एनडीए प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 'नौकरी वाली सरकार' के वादे और बदलाव की बयार के दावे करने वाले महागठबंधन को जनता नकारती दिख रही है। विपक्षी गठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो घोषित कर रखा था लेकिन जब एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जीत की उम्मीद तो बेमानी ही थी। कई ऐसे सीटें रहीं जहां महागठबंधन की एकता छिन्नभिन्न हुई। गठबंधन धर्म के चिथड़े उड़े। फ्रेंडली फाइट के नाम पर एक ही सीट पर महागठबंधन के अलग-अलग घटक दलों के अपने-अपने उम्मीदवार उतारे गए। एक निगाह इन फ्रेंडली फाइट वाली सीटों के रुझान और नतीजों पर।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

नरकटियागंज

नरकटियागंज से आरजेडी के दीपक यादव ताल ठोक रहे थे तो कांग्रेस से शाश्वत केदार भी जोर लगा रहे थे। इस आपसी लड़ाई का सीधा फायदा एनडीए को जाता दिख रहा है। ताजा रुझान में बीजेपी के संजय कुमार पाण्डेय )27243 वोट) यहां से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के दीपक यादव (24585 वोट) हैं। कांग्रेस के शाश्वत केदार (1230 वोट) कहीं लड़ाई में ही नहीं हैं लेकिन वह आरजेडी का खेल बिगाड़ते दिख रहे हैं।

सिकंदरा

सिकंदरा सीट में आरजेडी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे। ताजा रुझान में आरजेडी के उदय नारायण चौधरी (10111 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर) के प्रफुल्ल कुमार मांझी (8529 वोट) चल रहे हैं। कांग्रेस के विनोद कुमार चौधरी (248 वोट) कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

वैशाली

वैशाली में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच फ्रेंडली फाइट थी। ताजा रुझानों में जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल (16556 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी उम्मीदवार अजय कुमार कुशवाहा (14214 वोट) हैं। कांग्रेस के संजीव सिंह (3462 वोट) तीसरे नंबर पर हैं।

राजापाकर

राजापाकर विधानसभा सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट दोनों ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझान में यहां से जेडीयू के महेंद्र राम (15029 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी (5387 वोट) हैं। सीपीआई के मोहित पासवान (3745 वोट) तीसरे नंबर पर हैं।

बछवाड़ा

बछवाड़ा विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस और लेफ्ट ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। यहां भी इसका महागठबंधन को सीधा नुकसान होता दिख रहा है। ताजा रुझान में यहां से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता (19844 वोट) आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास (17784 वोट) दूसरे नंबर पर हैं और सीपीआई के अवधेश कुमार राय (4395 वोट) तीसरे नंबर पर रहे।

बिहार शरीफ

बिहार शरीफ में भी महागठबंधन के घटक दलों के बीच फ्रेंडली फाइट थी। यहां से कांग्रेस और सीपीआई दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे। ताजा रुझानों के मुताबिक बीजेपी के डॉक्टर सुनील कुमार (12463 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर कांग्रेस के ओमैर खान (4361 वोट) हैं। सीपीआई के शिव कुमार यादव (276 वोट) कहीं लड़ाई में ही नहीं हैं।

गौरा बौराम

गौरा बौराम में आरजेडी के साथ-साथ उसकी सहयोगी वीआईपी ने भी उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझान के मुताबिक यहां से बीजेपी के सुजीत कुमार (7537 वोट) आगे चल रहे हैं। आरजेडी के अफजल अली खान (5748 वोट) दूसरे नंबर पर हैं। वीआईपी के संतोष साहनी (48 वोट) का कोई असर नहीं दिख रहा।

कहलगांव

बिहार की कहलगांव विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन के बीच फ्रेंडली फाइट थी। यहां से आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझानों के मुताबिक कहलगांव से आरजेडी के रजनीश भारती (18944 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर जेडीयू के शुभ आनंद मुकेश (11552 वोट) दूसरे नंबर पर हैं। कांग्रेस के प्रवीण सिंह (2610 वोट) तीसरे नंबर पर चल रहे हैं।

पिपरा, सीट नंबर 17

बिहार विधानसभा की सीट नंबर 17 पिपरा में सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। यहां से ताजा रुझान में बीजेपी के श्याम बाबू प्रसाद यादव (19856 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर सीपीएम के राजमंगल प्रसाद (16142 वोट) हैं। कांग्रेस के अमित कुमार कुशवाहा को सिर्फ 370 वोट मिले हैं।

चैनपुर

बिहार की चैनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी और वीआईपी दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। ताजा रुझान के मुताबिक यहां से जेडीयू के मोहम्मद जमा खान (4240 वोट) आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के बृज किशोर बिंद (4041 वोट) चल रहे हैं। वीआईपी के गोविंद विंद (234 वोट) का कोई खास असर नहीं दिख रहा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Bihar Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Results 2025
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।