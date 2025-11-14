नतीजे 2010 जैसे ही आएंगे; बिहार विधानसभा चुनाव पर JDU के राजीव रंजन प्रसाद
संक्षेप: Bihar Assembly Result: बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना शुरू हो चुकी है। इससे पहले जदयू नेता राजीव रंजन का कहना है कि इस बार के चुनावी नतीजे भी 2010 की तरह ही आएंगे।
Bihar Assembly Result: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 अब अपने अंतिम चरण में है। मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। दोनों ही गठबंधन के सदस्यों ने इस चुनाव में अपनी-अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया है। जेडीयू के राजीव रंजन प्रसाद ने भी इस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की जीत का भरोसा जताया है।
एएनआई से बात करते हुए राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि इस बार भी नतीजे 2010 जैसी ही होंगे, उस चुनाव में एनडीए ने 206 सीटें जीती थीं, जिसमें जेडीयू को 115 और भाजपा को 91 सीटों पर विजय मिली थी। उन्होंने कहा, "बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के लिए वोट किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया ह। पार्टी कार्यकर्ताओं और गठबंधन के साथियों से मिले फीडबैक के आधार पर हम आश्वस्त है कि परिणाम 2010 के चुनाव जैसे ही रहने वाले हैं।"
एनडीए की घटक दलों के सदस्य भले ही एग्जिट पोल्स और अपने फीडबैक के आधार पर ताल ठोक रहे हैं। लेकिन दूसरी और महागठबंधन के घटक दल अपने फीडबैक के आधार पर एग्जिट पोल्स के अनुमान को गलत बता रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स पर तंज कसते हुए कहा था कि मीडिया ने तो धर्मेंद्र को भी मृत घोषित कर दिया था। वहीं, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, "हम बिहार की उम्मीदों और उपेक्षाओं के साथ खड़े हैं। राज्य बदलाव की ओर बढ़ रहा है। दोपहर बाद सबकुछ साफ हो जाएगा। तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेतृत्व में बदलाव आएगा।