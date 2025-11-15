बिहार चुनाव में बीजेपी का 88% स्ट्राइक रेट, जानें किस पार्टी की क्या है सफलता दर

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा 88 फीसदी रहा। वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केव 9.8 फीसदी रह गया। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) की सफलता दर 67.9 फीसदी रहा।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने तमाम एग्जिट पोल्स को भी फेल कर दिया। एनडीए ने 243 में से कुल 202 सीटों पर कब्जा कर लिया और पिछले चुनाव में नंबर दो रही आरजेडी केवल 25 सीटों पर सिमट गई। जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की तो वहीं एनडीए का हिस्सा रही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस केवल 6 सीटें ही जीत पाई।

केवल सीमांचल में चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी पांचों सीटें बचा लीं। उन्होंने इस बार 28 सीटों परउम्मीदवार उतारे थे। उन्हें ज्यादा सीटों की उम्मीद रही होगी लेकिन एनडीए की आंधी में पांच सीटें बचा लेना भी उनके लिए बड़ी बात है। एनडीए का हिस्सा रही जीतनराम मांझी की HAMS ने पांच सीटें जीतीं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चापार्टी की झोली में भी चार सीटें गईं।

महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने मिलकर केवल तीन सीटें जीतीं। इंडियन इन्क्लूजिव पार्टी (IIP) को एक सीट हासिल हुईऔर बिना किसी गठबंधन के लड़ने वाली बीएसपी का भी एक प्रत्याशी जीत गया।

किस पार्टी का क्या रहा स्ट्राइक रेट बीजेपी बिहार में कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी जिनमें से 89 पर जीत दर्ज की। ऐसे में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 88.1 पर्सेंट रहा। दूसरे नंबर पर जेडीयू का स्ट्राइक रेट 84.2 पर्सेंट रहा। जेडीयू ने 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) का स्ट्राइक रेट 67.9 फीसदी था। पार्टी के 29 प्रत्याशी मैदान में थे।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे, इनमें से पांच ने जीत दर्ज कर ली। इसका स्ट्राइक रेट 83 फीसदी रहा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सफलता दर 67 फीसदी रही जिसने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे।