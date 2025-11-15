Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsbihar assembly election result bjp ljp rjd jdu congress strike rate
बिहार चुनाव में बीजेपी का 88% स्ट्राइक रेट, जानें किस पार्टी की क्या है सफलता दर

बिहार चुनाव में बीजेपी का 88% स्ट्राइक रेट, जानें किस पार्टी की क्या है सफलता दर

संक्षेप: बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा 88 फीसदी रहा। वहीं कांग्रेस का स्ट्राइक रेट केव 9.8 फीसदी रह गया। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) की सफलता दर 67.9 फीसदी रहा।

Sat, 15 Nov 2025 01:34 PMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने तमाम एग्जिट पोल्स को भी फेल कर दिया। एनडीए ने 243 में से कुल 202 सीटों पर कब्जा कर लिया और पिछले चुनाव में नंबर दो रही आरजेडी केवल 25 सीटों पर सिमट गई। जेडीयू ने 85 सीटों पर जीत हासिल की तो वहीं एनडीए का हिस्सा रही लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस केवल 6 सीटें ही जीत पाई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

केवल सीमांचल में चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी पांचों सीटें बचा लीं। उन्होंने इस बार 28 सीटों परउम्मीदवार उतारे थे। उन्हें ज्यादा सीटों की उम्मीद रही होगी लेकिन एनडीए की आंधी में पांच सीटें बचा लेना भी उनके लिए बड़ी बात है। एनडीए का हिस्सा रही जीतनराम मांझी की HAMS ने पांच सीटें जीतीं तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चापार्टी की झोली में भी चार सीटें गईं।

महागठबंधन में शामिल वाम दलों ने मिलकर केवल तीन सीटें जीतीं। इंडियन इन्क्लूजिव पार्टी (IIP) को एक सीट हासिल हुईऔर बिना किसी गठबंधन के लड़ने वाली बीएसपी का भी एक प्रत्याशी जीत गया।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

किस पार्टी का क्या रहा स्ट्राइक रेट

बीजेपी बिहार में कुल 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी जिनमें से 89 पर जीत दर्ज की। ऐसे में बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा 88.1 पर्सेंट रहा। दूसरे नंबर पर जेडीयू का स्ट्राइक रेट 84.2 पर्सेंट रहा। जेडीयू ने 101 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) का स्ट्राइक रेट 67.9 फीसदी था। पार्टी के 29 प्रत्याशी मैदान में थे।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 6 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे, इनमें से पांच ने जीत दर्ज कर ली। इसका स्ट्राइक रेट 83 फीसदी रहा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सफलता दर 67 फीसदी रही जिसने 6 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे।

महागठबंधन के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 143 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी को केवल 25 सीटें मिल पाईं। ऐसे में उसका स्ट्राइक रेट 15.5 फीसदी ही रह गया। कांग्रेस ने 61 में से 6 सीटें जीतीं। ऐसे में उसका स्ट्राइक रेट 9.8 और सीपीआई (माले) का 10 फीसदी रहा भाकपा और माकपा ने कुल 13 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे जिनमें से केवल तीन जीत पाए। वहीं जनसुराज पार्टी 237 सीटों में से एक प भी नहीं जीत पाई। बीएसपी ने भी 181 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे जिनमें से केवल एक जीत पाया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 पर जीत हासिल हुई। ऐसे में उसकी सफलता दर 18 फीसदी रही।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Bihar Elections bihar election result Bihar Assembly Results 2025
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।