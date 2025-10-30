Bihar Assembly Election: 3 नवम्बर को PM मोदी कटिहार आएंगे , जानिए पूरा प्रोग्राम; 2 को पटना में रोड शो

संक्षेप: Bihar Assembly Election: तीन नवम्बर को पीएम मोदी कटिहार में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार तारकिशोर प्रसाद के लिए वोट मांगेंगे।

Bihar Assembly Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन नवंबर को कटिहार में रैली में शामिल होंगे। वे एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी तारकिशोर प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जिलाधिकारी मनेश कुमार मीणा ने पीएम के कार्यक्रम की पुष्टि करते हुए पीएम के प्रोग्राम की जानकारी दी। डीएम ने कहा कि दोपहर बाद तीन बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। भसना के समीप सभा स्थल निर्धारित किया गया है। सभा स्थल के समीप ही हेलीपैड का भी निर्माण कराया जा रहा है। डीएम ने कहा कि पीएम के मिनट टू मिनट प्रोग्राम जिला प्रशासन को मिल चुका है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रशानिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दोपहर तीन बजे के बाद पीएम का हेलिकाप्टर उतरेगा। प्रधानमन्त्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अभी से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गयी है। कटिहार-पूर्णिया मुख्य मार्ग पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तीन नवंबर को कटिहार- पूर्णिया मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। शाम पांच बजे के बाद ही इस सड़क मार्ग पर वाहन परिचालन की अनुमति दी जाएगी।

एसपी ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर रेल क्षेत्र में भी चौकसी बरती जा रही है। बंगाल से लगती जिले के सीमावर्ती थानों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के साहिबगंज जिले से सटे कटिहार जिले के दियारा इलाकों में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। पीएम के कटिहार दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं।