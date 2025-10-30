Bihar Assembly Election: मुजफ्फरपुर से तिरहुत-चंपारण को साधेंगे पीएम मोदी, इन सीटों पर खास नजर

Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsBihar Assembly Election PM Modi targets Tirhut Champaran from Muzaffarpur rally special focus on these assembly seats
संक्षेप: Bihar Assembly Election:  पीएम की इस सभा को औराई, मीनापुर, बोचहां, मुजफ्फरपुर, बरुराज, कांटी, साहेबगंज और पारू विधानसभा के मतदाताओं को सीधे साधने के तौर पर देखा जा रहा है। पड़ोसी जिले पूर्वी चम्पारण के पिपरा, मधुबन, केसरिया, कल्याणपुर विस सीट के मतदाताओं की निगाह भी इस सभा पर होगी।

Thu, 30 Oct 2025 10:40 AMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Bihar Assembly Election: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मोतीपुर के महम्मदपुर बल्मी चौक स्थित रातल मैदान में होनेवाली इस सभा से वे तिरहुत और चंपारण के मतदाताओं की साधने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मुजफ्फरपुर जिले में पिछले एक दशक में यह पांचवी चुनावी सभा होगी। उनकी इस सभा को जिले के औराई, मीनापुर, बोचहां, मुजफ्फरपुर, बरुराज, कांटी, साहेबगंज और पारू विधानसभा के मतदाताओं को सीधे साधने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, पड़ोसी जिले पूर्वी चम्पारण के पिपरा, मधुबन, केसरिया, कल्याणपुर विस सीट के मतदाताओं की निगाह भी इस सभा पर होगी। सीमावर्ती जिले वैशाली और शिवहर पर भी पीएम की नजर होगी।

इसको लेकर भाजपा पश्चिम जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री की जनसभा का उद्देश्य सामाजिक एवं राजनीतिक समीकरणों को साधने के साथ ही एनडीए का विस्तार करना है। विशेषकर तिरहुत में 2020 के विस चुनाव में मिली सीटों को बचाने के साथ ही महागठबंधन के जीते सीटों को झटकने का है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की चुनावी सभा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यक्रम अभियान समिति के संयोजक व गुजरात के आनंद क्षेत्र से सांसद मितेश पटेल और कार्यक्रम प्रभारी सह जिला महामंत्री उपेंद्र पासवान ने भी सभा स्थल का जायजा लिया है। बताया कि इसमें एनडीए के प्रदेश स्तरीय बड़े नेता के अलावा उत्तर बिहार से आनेवाले कई सांसद व निवर्तमान विधायक भी शामिल रहेंगे।

वाहनों का यह होगा परिवर्तित मार्ग

● मोतिहारी से वैशाली-पटना जाने वाले वाहन पीपराकोठी-डुमरिया घाट के रास्ते जाएंगे।

● मोतिहारी से शिवहर-सीतामढ़ी, दरभंगा जाने वाले सभी वाहन चकिया से होकर जाएंगे।

● पटना, समस्तीपुर व वैशाली से मोतिहारी जाने वाले वाहन दरभंगा मोड़ होते एसकेएमसीएच ओवरब्रिज के नीचे से झपहां होते शिवहर के रास्ते जाएंगे।

● दरभंगा से मोतिहारी जाने वाले वाहन एसकेएमसीएच ओवरब्रिज से झपहां होते शिवहर के रास्ते जाएंगे।

डीएम-एसएसपी ने की अधिकारियों संग बैठक

मुजफ्फरपुर के मोतीपुर चीनी मिल मैदान में गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त और डीआईजी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। डीएम सुब्रत कुमार सेन व एसएसपी सुशील कुमार ने सुरक्षा को लेकर प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी संग बैठक की। मौके पर निगरानी के लिए जगह-जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में की गई है जिसका दूरभाष संख्या 0621-155304, 18003451061 (टॉल फ्री) है। इसके लिए अधिकारियों एवं कर्मियों की तैनाती की गई है।

