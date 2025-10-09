bihar assembly election news khesari lal yadav wife chanda devi may contest election on rjd ticket possible seat खेसारीलाल की पत्नी चंदा देवी RJD के टिकट पर ठोकेंगी ताल? इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव, Bihar Hindi News - Hindustan
bihar assembly election news khesari lal yadav wife chanda devi may contest election on rjd ticket possible seat

बिहार विधानसभा चुनाव में भोजपुरी सितारों की हलचल के बीच खेसारीलाल यादव की पत्नी चंदा देवी के छपरा सीट से RJD टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावनाएं सुर्खियों में हैं। 

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 9 Oct 2025 12:29 PM
बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं सेबे की राजनीति और चुनावी समीकरणों में नए-नए चेहरे दस्तक दे रहे हैं। इन दिनों सबसे चर्चित नामों में भोजपुरी सुपरस्टार खेसारीलाल यादव की पत्नी चंदा देवी का नाम सामने आया है। चर्चा है कि राजद की ओर से उन्हें छपरा सीट से टिकट दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी उम्मीदवार सूची जारी होने के बाद ही तस्वीर पूरी तरह साफ होगी, लेकिन क्षेत्र में सियासी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि चंदा देवी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं।

खेसारीलाल यादव भी बीते कुछ सालों से राजनीतिक चर्चाओं में रहते रहे हैं। इस बार उनके खुद के चुनाव लड़ने को लेकर भी अटकलें तेज हैं, लेकिन न्यूज 18 बिहार-झारखंड की रिपोर्ट की मानें चंदा देवी जो छपरा से सियासी मैदान में उतर सकती हैं।

मैथिली ठाकुर भाजपा के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव

भोजपुरी फिल्म और संगीत इंडस्ट्री का असर इन चुनावों में लगातार बढ़ रहा है। पवन सिंह भाजपा में सक्रिय हुए हैं, लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी भाजपा नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। वहीं, अक्षरा सिंह की भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से शिष्टाचार मुलाकात के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हुई है। दूसरी ओर, गायक और अभिनेता रितेश पांडे और राधेश्याम रसिया चुनावी रण में कूदने की तैयारियों में हैं। यह साफ है कि इस बार सियासत में मनोरंजन और लोकप्रियता का तड़का लगने वाला है।

छुपे रूप में फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज सियासी पार्टियों के लिए वोटरों को साधने का नया हथियार बन रहे हैं। चुनाव में चर्चा है कि लोकप्रियता के चलते टिकट बंटवारे में भोजपुरी स्टार्स को तरजीह मिल सकती है। ऐसे में जनता के बीच चर्चा यह भी थी कि क्या खेसारीलाल खुद चुनाव लड़ेंगे या उनकी पत्नी चंदा देवी मैदान में उतरेंगी।

खेसारी के लिए नाक का सवाल होगी पत्नी की सियासी पारी

फिलहाल सियासी पंडित मानते हैं कि अगर चंदा देवी ने छपरा सीट से नामांकन किया तो आरजेडी के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं क्योंकि खेसारीलाल की पत्नी के उतारे जाने के बाद यह बात खुद खेसरीलाल के रसूख पर आ जाती है। इस सीट को जीतने के लिए खेसारी जी-जान लगा देंगे। वहीं, बीजेपी और अन्य दल भी भोजपुरी सितारों को अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी माहौल में फिल्मी चेहरों की सक्रियता से चुनाव प्रचार, जनसमर्थन और उत्साह में जबरदस्त इजाफा संभव है।

