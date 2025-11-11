इस एग्जिट पोल में NDA को बहुमत, PK का खाता खुलना मुश्किल, तेजस्वी को झटका

संक्षेप: India TV Exit Poll: बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान का दूसरा चरण पूरा हो चुका है। पहले चरण की ही तरह इस बार भी आंकड़े रिकॉर्ड वोटिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। वहीं, अब एग्जिट पोल के आंकड़े भी चौंकाते हुए नजर आ रहे हैं और राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए की वापसी का अनुमान है।

बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के आंकड़े सत्तारूढ़ एनडीए के लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल की तरफ से जारी 243 सीटों के आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए की राज्य में वापसी हो रही है। जबकि, महागठबंधन शतक से भी काफी दूर नजर आ रहा है। अनुमान है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज कुछ क्षेत्रों में खाता खोलने में भी नाकाम रह सकती है। अंतिम नतीजे 14 नवंबर को घोषित होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के अनुसार, राज्य की 243 सीटों में से एनडीए 147-167 सीटों के साथ बहुमत हासिल करती नजर आ रही है। महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके अनुसार, जनसुराज को 0-2, असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 2-3 और अन्य को 0-5 सीटें मिल सकती हैं।

मिथिलांचल की 71 सीटों में से एनडीए को 50-55, महागठबंधन को 18-23, जन सुराज को 0-1, AIMIM को 0 और अन्य को 0 सीटें मिलने की बात कही गई है। राज्य में कुल सीटों की संख्या 243 है।

भागलपुर रीजन की 30 सीटों पर भी एनडीए आगे चल रही है। यहां गठबंधन 20-23 सीटें अपने नाम करती नजर आ रही है। महागठबंधन को यहां 7 से 10 सीटों पर जीत की संभावना है। जबकि, किशोर और असदुद्दीन ओवैसी को यहां खास सफलता नहीं मिली और अन्य के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है।

एग्जिट पोल में मगध क्षेत्र की 51 सीटें भी राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन के लिए खास खबर नहीं लाए हैं। यहां महागठबंधन 17-22 सीटें हासिल करता नजर आ रहा है। जबकि, एनडीए को 30 से 35 सीटें मिलने का अनुमान है। खास बात है कि यहां पीके के नेतृत्व वाले जनसुराज का खाता खुल सकता है और पार्टी 1 सीट पर जीत दर्ज करती नजर आ रही है।

भोजपुर के एग्जिट पोल में बताया गया है कि क्षेत्र की 67 सीटों में से एनडीए 37 से 42 सीटें हासिल कर सकता है। जबकि, महागठबंधन यहां भी पिछड़ रहा है और 20 से 25 सीटें अपने नाम कर सकता है। यहां भी जनसुराज को 0-1 सीट मिल सकती है। सीमांचल की 24 सीटों में भी ओवैसी खास कमाल नहीं कर पाए और 2-3 सीटें AIMIM जीतती नजर आ रही है।

सीमांचल में एनडीए मजबूत प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के आंकड़े एनडीए को 10-12 सीटें दे रहे हैं। जबकि, यहां महागठबंधन 8-10 सीटें अपने नाम कर सकता है। यहां जनसुराज को 0-1 सीट मिल सकती हैं।

पार्टियों की स्थिति जदयू: 67-75

भाजपा: 67-73

लोजपा (आर): 7-9

हम: 4-5

आरएलएम: 1-2

आरजेडी: 53-58

कांग्रेस: 10-12

वीआईपी: 1-4

सीपीआईएमएल: 5-8

सीपीआई/सीपीएम: 4-6

जनसुराज: 0-2

एआईएमआईएम: 2-3