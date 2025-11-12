Bihar AXIS Exit Poll LIVE: एक्सिस माय इंडिया का बिहार एग्जिट पोल शाम 5.30 बजे

संक्षेप: Bihar AXIS Exit Poll LIVE: बिहार चुनाव को लेकर अब तक कई एजेंसियों के एग्जिट पोल आ चुके हैं। जिसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। एनडीए को कई Exit Poll में 130 से 170 तक सीटें मिलने का अनुमान है। वही आज शाम साढ़े 5 बजे एक्सिस माय इंडिया का एग्जिट पोल आएगा

Bihar AXIS Exit Poll LIVE: बिहार चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आएगा। लेकिन उससे पहले तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। जिसमें एनडीए की सरकार बनती दिखाई गई है। P-Marq, Peoples Pulse, DV Research, Matrize IANS, Chanakya, Poll Diary और Praja Poll Analytics के एग्जिट पोल में NDA को 130 से 209 सीटों तक का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 32 से 108 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं Axis My India का Exit Poll आज शाम साढ़े 5 बजे आएगा। वहीं Journo Mirror के एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनती दिखाई जा रही है जिसमें MGB के 130 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं एनडीए को 101 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है।

बिहार चुनाव 2020 के रिजल्ट और Exit Poll के सभी अपडेट्स यहां देखें-

3:38 PM- Bihar AXIS Exit Poll LIVE: अब तक ये 11 एग्जिट पोल आए मैटराइज आईएएनएस, पीपल्स पल्स, जेवीसी पोल, पीपल्स इनसाइट, चाणक्य स्ट्रैटजीज, चाणक्य स्ट्रैटजीज, पोलस्ट्रैट, पोल डायरी, प्रजा पोल एनालिटिक्स, टीआईएफ रिसर्च, पी-मार्क और डीवी रिसर्च के अनुमानों में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के आसार हैं।

3:35 PM- Bihar AXIS Exit Poll LIVE: 11 एग्जिट पोल्स में एनडीए की सरकार बनने का अनुमान बिहार में मतदान के बाद अब 11 सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल अनुमान आ चुके हैं। सभी एग्जिट पोल एजेंसियों के आकलन के मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है।

3:25 PM- Bihar AXIS Exit Poll LIVE: कामाख्या एनालिटिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए सरकार, MGB को 54-74 सीटें बिहार चुनाव के बाद कामाख्या एनालिटिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 167 से 187 सीटें मिल सकती हैं। महागठबंधन को 54 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 0-2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य और निर्दलीय प्रत्याशियों के खाते में 2-7 सीटें जा सकती हैं।

Kamakhya Analytics Exit Poll NDA- 167-187

MGB- 54-74

JSP- 0-2

OTH-2-7

3:11 PM- Bihar AXIS Exit Poll LIVE: बिहार चुनाव पर एक्सिस का एग्जिट पोल प्रमुख टीवी चैनल्स पर शाम 5.30 बजे एक्सिस माय इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि देश के प्रमुख टीवी चैनल्स पर बिहार चुनाव को लेकर एक्सिस का एग्जिट पोल आज शाम 5 बजे आएगा।

2:58 PM- Bihar AXIS Exit Poll LIVE: 2020 में फेल हुआ था एक्सिस का एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के एग्जिट पोल साबित हुए थे। एक्सिस माय इंडिया ने तेजस्वी के महागठबंधन को 139 से 161 सीटें दी थी। जबकि नतीजों में महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। नीतीश के नेतृत्व वाले एनडीए को एक्सिस ने 61-91 सीटें दी थी। जबकि रिजल्ट में NDA को 125 सीटें मिली थीं।